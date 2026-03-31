«Ростелеком» не исключил белые списки на домашнем интернете «Ростелеком» объявил о готовности внедрить списки разрешенных сервисов

«Ростелеком» может внедрить механизм белых списков для пользователей домашнего интернета, если соответствующее решение примут Минцифры России и Роскомнадзор, пишет РБК со ссылкой на компанию. В «Ростелеком — Юг» напомнили, что такая мера не вводилась.

Формированием белых списков занимается Минцифры, надзором за исполнением решения — Роскомнадзор. Введут его соответствующие государственные органы власти на оптическом интернете — будем исполнять, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что авиакомпания S7 («Сибирь») подала запрос в Минцифры РФ с просьбой включить сайт перевозчика в белый список. Сервисы из разрешенного перечня доступны даже при ограничении мобильного интернета.

До этого в Минцифры РФ заявили, что слухи о создании белых списков сервисов для домашних провайдеров не соответствуют действительности. Ведомство опровергло информацию о планах ограничить доступ к услугам, оставив только сервисы из белого списка. В ведомстве уточнили, что отключение мобильной связи связано с необходимостью снижения точности наведения беспилотников.