Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 марта 2026 в 17:53

«Ростелеком» не исключил белые списки на домашнем интернете

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

«Ростелеком» может внедрить механизм белых списков для пользователей домашнего интернета, если соответствующее решение примут Минцифры России и Роскомнадзор, пишет РБК со ссылкой на компанию. В «Ростелеком — Юг» напомнили, что такая мера не вводилась.

Формированием белых списков занимается Минцифры, надзором за исполнением решения — Роскомнадзор. Введут его соответствующие государственные органы власти на оптическом интернете — будем исполнять, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что авиакомпания S7 («Сибирь») подала запрос в Минцифры РФ с просьбой включить сайт перевозчика в белый список. Сервисы из разрешенного перечня доступны даже при ограничении мобильного интернета.

До этого в Минцифры РФ заявили, что слухи о создании белых списков сервисов для домашних провайдеров не соответствуют действительности. Ведомство опровергло информацию о планах ограничить доступ к услугам, оставив только сервисы из белого списка. В ведомстве уточнили, что отключение мобильной связи связано с необходимостью снижения точности наведения беспилотников.

интернет
отключения
Ростелеком
блокировки
Самое популярное
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 8: кто снял маску 29 марта, кого раскрыли
Никакой духовки и расстойки: все смешал и на сковороду — вкуснота нежнее сырников и хачапури
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.