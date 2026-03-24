Еще одна авиакомпания может попасть в «белый список» Минцифры S7 попросила включить сайт компании в список разрешенных ресурсов

Авиакомпания S7 («Сибирь») подала запрос в Минцифры РФ с просьбой включить сайт перевозчика в «белый список», сообщает РИА Новости. Отмечается, что сервисы из разрешенного перечня доступны даже при ограничении мобильного интернета.

Да, соответствующий запрос мы подали, находимся во взаимодействии с Минцифры по вопросу включения в «белые списки», — ответили в компании на соответствующий вопрос журналистов.

К 24 марта в «белом списке» Минцифры находятся более 120 сервисов. Среди них — соцсети, интернет-магазины, государственные ресурсы и сайты авиакомпаний «Аэрофлот» и «Победа».

Ранее стало известно, что в Москве пытаются внести в белые списки общественные туалеты. Жители и гости столицы столкнулись с проблемами при онлайн оплате и покупке за наличные.

До этого в Минцифры РФ заявили, что слухи о создании белых списков сервисов для домашних провайдеров не соответствуют действительности. Ведомство опровергло информацию о планах ограничить доступ к услугам, оставив только сервисы из белого списка.