Минцифры обсуждает третий пакет мер против мошенников

Минцифры РФ совместно с силовыми ведомствами, банками и операторами связи развернуло активную работу над очередным комплексом мер по противодействию киберпреступности, сообщил РИА Новости статс-секретарь — замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Иван Лебедев. Органы исполнительной власти уже выдвинули более 40 конкретных инициатив для включения в этот перечень.

Разработчики планируют представить новые решения широкой общественности в самое ближайшее время после завершения межведомственных согласований. Лебедев подчеркнул системность и последовательность проводимой министерством государственной политики в сфере информационной безопасности.

Да, поступательно двигаемся, поэтому у нас есть уже в планах и третий пакет, и не скрою, мы его активно уже обсуждаем с правоохранительным блоком, с банковским сообществом, с операторами связи, — резюмировал чиновник.

Параллельно с этим ведомство заявляет о финальной стадии подготовки предыдущего этапа защиты граждан от интернет-мошенников. По словам представителя министерства, второй пакет профильных антикризисных инициатив полностью сформирован и ожидает утверждения.

Ранее Министерство цифрового развития обновило правила для операторов связи, расширив список данных, которые компании обязаны хранить и передавать силовым структурам. Новые требования касаются организаторов распространения информации и владельцев автономных сетей.