Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 мая 2026 в 14:53

Минцифры обсуждает третий пакет мер против мошенников

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Минцифры РФ совместно с силовыми ведомствами, банками и операторами связи развернуло активную работу над очередным комплексом мер по противодействию киберпреступности, сообщил РИА Новости статс-секретарь — замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Иван Лебедев. Органы исполнительной власти уже выдвинули более 40 конкретных инициатив для включения в этот перечень.

Разработчики планируют представить новые решения широкой общественности в самое ближайшее время после завершения межведомственных согласований. Лебедев подчеркнул системность и последовательность проводимой министерством государственной политики в сфере информационной безопасности.

Да, поступательно двигаемся, поэтому у нас есть уже в планах и третий пакет, и не скрою, мы его активно уже обсуждаем с правоохранительным блоком, с банковским сообществом, с операторами связи, — резюмировал чиновник.

Параллельно с этим ведомство заявляет о финальной стадии подготовки предыдущего этапа защиты граждан от интернет-мошенников. По словам представителя министерства, второй пакет профильных антикризисных инициатив полностью сформирован и ожидает утверждения.

Ранее Министерство цифрового развития обновило правила для операторов связи, расширив список данных, которые компании обязаны хранить и передавать силовым структурам. Новые требования касаются организаторов распространения информации и владельцев автономных сетей.

Власть
Минцифры
мошенники
кабмин
кибербезопасность
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-вокалисту «Тараканов!» грозит новый штраф
В Госдуме предупредили дачников о новой схеме мошенничества
Белоусов поручил группировке «Запад» активней применять дроны
«ВКонтакте» и «VK Видео» оказались лидерами по обсуждению популярных шоу
Высоцкий оценил идею пересмотреть возрастные ограничения для кино о войне
«Более 60 кв. км территории»: раскрыты успехи ВС РФ в Харьковской области
«Недоразумение»: в Еврокомиссии открестились от слов Каллас
Лантратова увидела чрезвычайно важный сигнал в реакции ООН на удар по ЛНР
«Идиотские заявления»: что потребовали ЕС от России по миру на Украине
Захарова предупредила НАТО об учете пролетающих дронов
Американист озвучил ключевую причину обсуждения США смены власти на Кубе
На «Уралвагонзаводе» объяснились после ареста сотрудника
Регион как преимущество: как локальные компании выигрывают у крупных сетей
Белый дом заподозрили в подготовке военного вторжения на Кубу
«Будет борьба»: чемпион мира по хоккею о решении комитета IIHF
«Буквально на костях»: Захарова назвала особенность режима Зеленского
Минцифры обсуждает третий пакет мер против мошенников
Россиян предупредили об ответственности за неправильный выброс мусора
Захарова назвала действия Японии угрозой для Дальнего Востока
Швейцария утратила статус самой дорогой страны в мире
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.