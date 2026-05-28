«Недоразумение»: в Еврокомиссии открестились от слов Каллас

Еврокомиссия расценивает слова главы европейской дипломатической службы Каи Каллас об эвакуации посольства США из Киева как недоразумение, сообщила представитель ЕК Анита Хиппер. Она отметила, что американские дипломаты останутся в украинской столице. Трансляция речи опубликована на сайте Еврокомиссии.

Это недоразумение, которое уже исправлено, в том числе в нашем твите, — подчеркнула Хиппер.

Ранее посольство Соединенных Штатов в Киеве заявило, что продолжит работать без изменений. Сама Каллас при этом говорила, что американские дипломаты покинут украинскую столицу, а европейские дипмиссии останутся в городе.

До этого глава евродипслужбы не смогла ответить на вопрос журналиста о кандидатуре переговорщика в случае диалога ЕС с Россией. На неформальной встрече глав МИД ЕС на Кипре она попыталась перевести тему, заявив, что Европу и так «беспокоит много вещей».

Также первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Каллас лишь позорит себя, выдвигая абсурдные требования в адрес России. По его словам, если чиновница полагает, что Москва с надеждой ждет переговоров с ЕС, то она глубоко заблуждается.