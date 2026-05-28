28 мая 2026 в 10:06

Каллас сделала резкое заявление о выборе переговорщика с Россией

Каллас отвергла идею выбора представителя ЕС для переговоров с Россией

Кая Каллас Кая Каллас Фото: IMAGO/Pascal Kesselmark/imago-images.de/Global Look Press
Глава евродипслужбы Кай Каллас выступила против обсуждения в странах ЕС вопроса о выборе представителя для ведения переговоров с Россией по урегулированию украинского конфликта. На неформальной встрече глав МИД ЕС на Кипре она заявила о своем желании лично возглавить данный процесс, передает пресс-служба Еврокомиссии.

Я считаю это ловушкой, в которую хочет завести нас Россия, чтобы мы обсуждали, кто будет говорить с ними, и они уже выбирают, кто подходит для этого, а кто — нет, — подчеркнула Каллас.

По ее мнению, блок должен сосредоточиться на обсуждении ключевых интересов Евросоюза, среди которых, по ее словам, «долгосрочный и прочный мир». Каллас признала, что этот набор требований «максималистский», однако мотивировала это тем, что Россия также выдвигает максимальные дипломатические требования. По ее словам, в настоящее время «на мирных переговорах по Украине не происходит ничего».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что страны Европейского союза имитируют желание переговоров с Россией по украинскому вопросу, тогда как в реальности лишь подталкивают Киев сражаться дальше. Он назвал обсуждения переговоров со стороны ЕС квазисхоластикой.

