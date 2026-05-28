«Мы будем рады их увидеть»: Песков о приезде Кушнера и Уиткоффа в Россию

«Мы будем рады их увидеть»: Песков о приезде Кушнера и Уиткоффа в Россию Песков: в России ждут приезда Уиткоффа и Кушнера и будут рады их видеть

В России ждут приезда спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Life Александру Юнашеву. По словам представителя Кремля, в Москве будут рады их видеть

Как только они будут готовы — мы будем рады их увидеть, мы действительно ждем их приезда. Как только им позволит время, — отметил он.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин заявил, что Уиткофф и Кушнер могут посетить Россию для возобновления диалога по Украине. Однако, по его словам, ранее попытки восстановить диалог не приносили результата.

Также секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу отметил на I Международном форуме по безопасности, что российско-американские переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине замедлились из-за отсутствия у Киева политической воли к миру. По его словам, украинская сторона постоянно стремится к эскалации конфликта.