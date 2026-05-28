Российские «Герани» потопили украинский БЭК «Сарган-2» в Черном море ВС России ударили дронами «Герань» по безэкипажному катеру ВСУ в Черном море

Войска беспилотных систем Вооруженных сил России уничтожили безэкипажный катер ВСУ «Сарган-2» в акватории Черного моря, заявили ТАСС в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, российские бойцы нанесли удар дронами дальнего действия «Герань».

Минобороны опубликовало кадры уничтожения БЭК «Сарган-2» ВСУ специалистами войск беспилотных систем с применением БПЛА «Герань» в акватории Черного моря, — говорится в сообщении.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские военнослужащие планомерно продвигаются в сторону города Орехова на Запорожском направлении в зоне спецоперации. По его словам, бойцы начали «продавливать» линию обороны противника. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

До этого военный обозреватель «Комсомольской правды» полковник в отставке Виктор Баранец выразил мнение, что главной целью российских войск на летнюю кампанию 2026 года станет освобождение Славянска и Краматорска. Еще одной критически важной задачей остается защита Запорожской атомной электростанции, уточнил он.