Энтомолог дал советы, как эффективно защититься от укусов комаров Энтомолог Хряпин: закрытая одежда вкупе с репеллентами защитит от укусов комаров

Для эффективной защиты от укусов комаров нужно сочетать закрытую и плотную одежду с использованием репеллентов, посоветовал в беседе с aif.ru энтомолог Роман Хряпин. Будучи на улице, важно обрабатывать средствами не только открытые участки тела, но и вещи.

Если мы находимся в помещении, более рационально включить какое-нибудь фумигирующее устройство: жидкостный электрофумигатор или пластину, пропитанную летучими пиретроидами. Объективно это будет работать лучше всего. Одежду тоже можно обрабатывать репеллентами, особенно если она тонкая и прокусывается комарами. На одежде репеллентные средства держатся сутками, если ее не стирать, — рассказал Хряпин.

Он уточнил, что на вещах защита действует от трех до тридцати суток в зависимости от состава средства. На коже эффект более кратковременный — от получаса до четырех-пяти часов.

Ранее дерматолог Татьяна Егорова заявила, что не стоит покупать средства от комаров без надписей на русском языке. Она отметила, что такие репелленты не сертифицированы для российского рынка.