28 мая 2026 в 11:46

Энтомолог дал советы, как эффективно защититься от укусов комаров

Энтомолог Хряпин: закрытая одежда вкупе с репеллентами защитит от укусов комаров

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Для эффективной защиты от укусов комаров нужно сочетать закрытую и плотную одежду с использованием репеллентов, посоветовал в беседе с aif.ru энтомолог Роман Хряпин. Будучи на улице, важно обрабатывать средствами не только открытые участки тела, но и вещи.

Если мы находимся в помещении, более рационально включить какое-нибудь фумигирующее устройство: жидкостный электрофумигатор или пластину, пропитанную летучими пиретроидами. Объективно это будет работать лучше всего. Одежду тоже можно обрабатывать репеллентами, особенно если она тонкая и прокусывается комарами. На одежде репеллентные средства держатся сутками, если ее не стирать, — рассказал Хряпин.

Он уточнил, что на вещах защита действует от трех до тридцати суток в зависимости от состава средства. На коже эффект более кратковременный — от получаса до четырех-пяти часов.

Ранее дерматолог Татьяна Егорова заявила, что не стоит покупать средства от комаров без надписей на русском языке. Она отметила, что такие репелленты не сертифицированы для российского рынка.

Здоровье
биологи
насекомые
комары
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

