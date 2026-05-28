Экс-тренер сборной России назвал сроки возвращения хоккеистов на турниры Плющев: российских хоккеистов могут вернуть на соревнования в сезоне 2027/2028

У российских хоккеистов появился шанс на возвращение на международные турниры, заявил NEWS.ru экс-тренер сборной России по хоккею Владимир Плющев. По его мнению, это возможно с сезона 2027/2028.

Решение дисциплинарного совета Международной федерации хоккея (IIHF) дает нам надежду на пересмотр санкций в отношении наших спортсменов. Но я не уверен, что нас допустят со следующего сезона. Календарь уже, наверное, сверстан. Скорее всего, это произойдет в сезоне 2027/2028. Заканчиваются глупости в отношении российских и белорусских хоккеистов, принятые карликовыми хоккейными государствами, типа стран Балтии, Польши и прочими. Мы можем рассчитывать на возвращение наших хоккеистов на международную арену, — сказал Плющев.

Ранее дисциплинарный орган IIHF аннулировал решение совета организации о недопуске российских сборных к соревнованиям сезона-2026/27. По словам министра спорта России Михаила Дегтярева, аргументы и отчеты по оценке рисков, представленные IIHF, не содержали достаточных оснований для продления отстранения по соображениям безопасности.