«Поносят страну»: Долина ответила, какие иноагенты заслужили «индульгенцию»

Критиковавшие Россию артисты, возможно, заслуживают прощения, если они искренне раскаялись в содеянном, таким мнением с NEWS.ru поделилась певица Лариса Долина на пресс-бранче музыкальной премии «Золотой граммофон». При этом она признала, что еще остались политики, блогеры и деятели искусства, которые продолжают критиковать страну и народ.

Они же по-разному высказывают свои мысли. Есть те люди, которые раскаялись, и, возможно, их можно принять обратно. А есть те, которые все это время, как началась СВО, поносят нашу страну, их, наверное, не нужно принимать обратно, — считает Долина.

Ранее певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) представил новый клип на песню «Россия-мама», в котором с помощью ИИ-технологий «оживил» голоса иноагентов и заставил их петь. В кадре можно увидеть фотографии певицы Земфиры (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), блогера Юрия Дудя (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), рэпера Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев, внесен Минюстом РФ в список иноагентов).