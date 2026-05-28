«Кровь на их руках»: Захарова назвала ответственных за удар по Старобельску

Кровь детей, погибших при ударе ВСУ по Старобельску, — на руках Запада, а его представители являются соучастниками этого военного преступления, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, которые приводит корреспондент NEWS.ru, западные страны финансируют Киев, а все выделяемые ему средства направляются против мирных граждан и детей.

Кровь на их руках. Они являются финансирующими структурами для киевского режима, потому что все это используется против гражданского населения, детей. Все это равнозначно фактическому соучастию в этих преступления, — отметила Захарова.

Ранее дипломат подчеркивала, что атака ВСУ на Старобельск показала абсолютную вседозволенность Киева. Она подчеркнула, что нормы международного права абсолютно игнорируются Украиной и правительством президента Владимира Зеленского.

До этого уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что Россия не получила от ООН, ОБСЕ и других международных организаций ответа на обращения после удара Вооруженных сил Украины по колледжу в Старобельске. Она выразила надежду на ответ и объективную оценку случившегося.