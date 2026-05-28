Захарова назвала действия Японии угрозой для Дальнего Востока

Россия расценивает предоставление Японией своей территории для размещения американских ракетных комплексов Typhon как шаг, угрожающий российским дальневосточным рубежам, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, которые передает ТАСС, Москва неоднократно обращала на это внимание Токио.

Мы неоднократно обращали внимание официального Токио на то, что рассматриваем предоставление территории Японии для размещения американских ракетных комплексов средней и меньшей дальности <...> как шаг, который оказывает серьезное негативное влияние на стабильность и безопасность АТР и создающий прямую угрозу нашим дальневосточным рубежам, — сказала Захарова.

Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что нынешнее руководство Японии заигрывает не только с НАТО, но и с украинскими неонацистами и тайваньскими сепаратистами. По его словам, Токио отходит от «послевоенных пацифистских принципов».

До этого завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин отметил, что США могут заменить Европу Азией для создания нового альянса. По его словам, в новое объединение могут войти Япония, Южная Корея и Филиппины.