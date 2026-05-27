27 мая 2026 в 17:27

«Милитаристский угар»: Шойгу объяснил, чем опасна политика Японии

Шойгу: Япония заигрывает с НАТО и неонацистами на Украине

Нынешнее руководство Японии заигрывает не только с НАТО, но и с украинскими неонацистами и тайваньскими сепаратистами, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на шестом раунде консультаций высоких представителей России и АСЕАН, курирующих вопросы безопасности. По его словам, которые передает ТАСС, сейчас Токио отходит от «послевоенных пацифистских принципов».

Риски несет курс Японии на отход от послевоенных пацифистских принципов. Все прекрасно помнят, на какие авантюры пошла императорская Япония в XX веке в милитаристском угаре. Никто не знает, чего можно ожидать от нынешних властей в этой стране, которые заигрывают с НАТО, неонацистами на Украине и сепаратистами в Тайване, — сказал Шойгу.

Ранее Шойгу заявил, что Австралия может получить ядерное оружие из-за участия в военном блоке AUKUS, в который входят США и Великобритания. По его словам, Токио и Сеул также намерены разместить у себя американские ядерные боеголовки, что создаст новые угрозы для всего региона.

