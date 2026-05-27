Охотники сделали ужасающую находку в желудке медведя В Японии охотники застрелили медведя и нашли в его желудке останки мужчины

Останки 78-летнего мужчины, который ушел в лес собирать грибы, нашли в желудке медведя в японской префектуре Ямагата, сообщает Inquirer. Правоохранители призвали местных жителей воздержаться от походов на природу в одиночку.

Уточняется, что труп пенсионера обнаружили 5 мая: голова и туловище имели серьезные повреждения, нанесенные когтями и зубами зверя. Охотники, прибывшие на место, заметили поблизости хищника и застрелили его. В ходе вскрытия в желудке медведя были найдены фрагменты человеческого тела.

Ранее гражданин России пострадал в результате нападения медведя в Японии. Инцидент произошел на лесной тропе около города Окутама в пригороде Токио. Мужчина был оперативно эвакуирован и госпитализирован.

До этого в Японии было решено отловить или отстрелить 37,5 тыс. медведей к 2034 году. Правительство страны считает, что угроза со стороны хищников возросла. С апреля 2025 года по конец февраля 2026 года в Японии было зарегистрировано 237 нападений медведей на людей, в результате которых 13 человек погибли.