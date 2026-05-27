«Путь к погибели»: общественник о неприятных последствиях винной растяжки

Новый модный тренд в России, подразумевающий растяжку и йогу с употреблением вина, сочетает в себе сразу несколько грехов, заявил NEWS.ru председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, для занятий физической подготовкой лучше всего посещать спортзал.

Алкоголь — это токсин, который расширяет сосуды, учащает пульс и создает иллюзию расслабления. Йога же даже в своем оздоровительном варианте — это серьезная нагрузка на связки, суставы и сосудистую систему. Смешивая спиртное с физическими упражнениями, человек заставляет сердце работать в аварийном режиме. Вместо гармонии вы получаете скачки давления, тахикардию и риск микроинсультов. С православной точки зрения здесь целый букет грехов. Первое — это самоопьянение, которое Церковь всегда считала путем к духовной погибели. Второе — смешение «духовных практик» с винопитием, которое окончательно притупляет сознание, — высказался Иванов.

Он подчеркнул, что употребление алкоголя во время занятий спортом ослабляет самоконтроль человека. По словам общественника, такие люди становятся более восприимчивыми к предложениям о «продвинутых» программах тренировок за высокую цену. Таким образом, Иванов настоятельно советовал избегать подобных мероприятий.

Если хочется растяжки — идите к спортивному тренеру в зал, где пахнет потом и железом, а не вином. Если хочется расслабиться — примите теплую ванну, выпейте травяного чая, почитайте книгу. И, наконец, если хочется душевного покоя — идите в храм, помолитесь, причаститесь. Не ведитесь на рекламу, которая превращает спорт в пьяное развлечение. В долгосрочной перспективе вы получите больную печень, растянутые связки и пустоту в душе вместо заявленной «гармонии». Восстановить здоровье будет сложно, а душу — еще сложнее, — добавил Иванов.

Он отметил, что проблема касается в так называемых «танцевальных мастер-классах» для девушек. По его мнению, это вечеринки с алкоголем, замаскированные под «впитывание атмосферы». Общественник указал, что подобные практики могут привести к алкоголизму среди молодых девушек, перегрузкам сердца и, самое главное, размыванию нравственных ориентиров.

