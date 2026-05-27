Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
27 мая 2026 в 14:49

«Путь к погибели»: общественник о неприятных последствиях винной растяжки

Общественник Иванов назвал растяжку и йогу с вином целым букетом грехов

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Новый модный тренд в России, подразумевающий растяжку и йогу с употреблением вина, сочетает в себе сразу несколько грехов, заявил NEWS.ru председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, для занятий физической подготовкой лучше всего посещать спортзал.

Алкоголь — это токсин, который расширяет сосуды, учащает пульс и создает иллюзию расслабления. Йога же даже в своем оздоровительном варианте — это серьезная нагрузка на связки, суставы и сосудистую систему. Смешивая спиртное с физическими упражнениями, человек заставляет сердце работать в аварийном режиме. Вместо гармонии вы получаете скачки давления, тахикардию и риск микроинсультов. С православной точки зрения здесь целый букет грехов. Первое — это самоопьянение, которое Церковь всегда считала путем к духовной погибели. Второе — смешение «духовных практик» с винопитием, которое окончательно притупляет сознание, — высказался Иванов.

Он подчеркнул, что употребление алкоголя во время занятий спортом ослабляет самоконтроль человека. По словам общественника, такие люди становятся более восприимчивыми к предложениям о «продвинутых» программах тренировок за высокую цену. Таким образом, Иванов настоятельно советовал избегать подобных мероприятий.

Если хочется растяжки — идите к спортивному тренеру в зал, где пахнет потом и железом, а не вином. Если хочется расслабиться — примите теплую ванну, выпейте травяного чая, почитайте книгу. И, наконец, если хочется душевного покоя — идите в храм, помолитесь, причаститесь. Не ведитесь на рекламу, которая превращает спорт в пьяное развлечение. В долгосрочной перспективе вы получите больную печень, растянутые связки и пустоту в душе вместо заявленной «гармонии». Восстановить здоровье будет сложно, а душу — еще сложнее, — добавил Иванов.

Он отметил, что проблема касается в так называемых «танцевальных мастер-классах» для девушек. По его мнению, это вечеринки с алкоголем, замаскированные под «впитывание атмосферы». Общественник указал, что подобные практики могут привести к алкоголизму среди молодых девушек, перегрузкам сердца и, самое главное, размыванию нравственных ориентиров.

Ранее священник Антоний Борисов заявил, что церковь может порицать труд, если он служит эгоистическим целям. По его словам, коммунистическая идеология превратила работу в объект почти религиозного поклонения, и все рухнуло вместе с распадом системы.

Общество
йога
алкоголь
православные
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Составлен список сменивших спортивное гражданство российских фигуристов
Белоусов заявил о тяжелых потерях ВСУ на Запорожском направлении
«Либо Россия, либо Белоруссия»: Захарова назвала главные цели Запада
Развожаев рассказал, что дрон ВСУ оставил в Севастополе
В Госдуме назвали главную цель нового закона о медосмотрах мигрантов
Посол Азербайджана в России встретился с замглавы Минобороны Осьмаковым
Все плохо: Киев готов воевать еще несколько лет — выживет ли Украина?
В Госдуме ужесточат медицинские правила для въезжающих мигрантов
Один человек погиб при пожаре на месторождении в российском регионе
Глава РСПП рассказал о результатах импортозамещения
Появились кадры моста, рухнувшего в реку вместе с большегрузом
Семьи с детьми из Ростова застряли в Анталье
«Жечь правдой»: SHAMAN рассказал, когда раскроет тайную папку
Лантратова призвала ООН осудить массовую атаку ВСУ на Рязань
В СФ ответили на слова Меркель о затягивании украинского кризиса на 10 лет
Военный аналитик раскрыл причину подготовки Украины к круговой обороне
«Секретная папка» и некие фамилии: SHAMAN готовится раскрыть тайну, дата
Интерьер, который работает на восстановление
Политолог ответил, кто помешает США завершить войну с Ираном
Осужденная на семь лет криптоблогерша Битмама получила новую статью
Дальше
Самое популярное
Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Общество

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Общество

Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
Общество

Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.