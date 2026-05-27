Удар по Севастополю британскими ракетами Storm Shadow имел демонстративный характер, сообщил в разговоре с Lenta.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, этот город всегда считался одним из главных символов военной славы России.

Украина с помощью английских операторов нанесла удар по славе Черноморского флота России, который известен со времен Федора Ушакова и князя Григория Потемкина. Для нас это абсолютно исторический российский регион, овеянный боевой славой. Поэтому они пытаются при помощи англичан уничтожить нашу историю. Хотя англичане нам всегда гадили, это удивления не вызывает, — заявил Колесник.

По мнению парламентария, Великобритания таким образом показывает свою поддержку Украины в ее террористических начинаниях. Он заявил, что военные объекты при этом не были поражены. Кроме того, Колесник отметил, что Россия начала наносить ответные удары по местам принятия решений на Украине и предположил, что британцы тоже могут ощутить последствия этих действий.

Ранее Колесник заявил, что Россия продолжит наносить удары по украинскому военно-промышленному комплексу до тех пор, пока Запад не придет в чувство. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский собственноручно побудил Москву к ответным мерам.