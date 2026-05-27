27 мая 2026 в 15:17

«Всегда нам гадили»: Колесник об ударе Storm Shadow по Севастополю

Колесник: удар по Севастополю британскими ракетами имел демонстративный характер

Андрей Колесник Андрей Колесник Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Удар по Севастополю британскими ракетами Storm Shadow имел демонстративный характер, сообщил в разговоре с Lenta.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, этот город всегда считался одним из главных символов военной славы России.

Украина с помощью английских операторов нанесла удар по славе Черноморского флота России, который известен со времен Федора Ушакова и князя Григория Потемкина. Для нас это абсолютно исторический российский регион, овеянный боевой славой. Поэтому они пытаются при помощи англичан уничтожить нашу историю. Хотя англичане нам всегда гадили, это удивления не вызывает, — заявил Колесник.

По мнению парламентария, Великобритания таким образом показывает свою поддержку Украины в ее террористических начинаниях. Он заявил, что военные объекты при этом не были поражены. Кроме того, Колесник отметил, что Россия начала наносить ответные удары по местам принятия решений на Украине и предположил, что британцы тоже могут ощутить последствия этих действий.

Ранее Колесник заявил, что Россия продолжит наносить удары по украинскому военно-промышленному комплексу до тех пор, пока Запад не придет в чувство. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский собственноручно побудил Москву к ответным мерам.

Посадите в мае — в июне сад в розовых, белых и фиолетовых помпонах до 7 см. Многолетник для изысканных клумб
Заливаю яблоки йогуртом — и в духовку, через 40 минут пышная шарлотка готова: нежнее и сочнее классики
Добавила творог, кефир и муку — через 10 минут ПП-пирожки готовы: мягче и полезнее дрожжевых
