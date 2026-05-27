Составлен список сменивших спортивное гражданство российских фигуристов

Сын олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр сменил спортивное гражданство. Теперь он будет выступать за Азербайджан. Какие еще российские фигуристы представляют другие страны — в материале NEWS.ru.

Почему сын Плющенко сменил спортивное гражданство

Плющенко-младший будет выступать за Азербайджан до 2031 года. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) предоставила 13-летнему спортсмену открепление на заседании исполкома, которое состоялось 21 мая.

«Посмотрим, что из этого получится. Саша еще очень маленький, ему 13 лет. В сборной России он не состоял, в этом сезоне по разным причинам в соревнованиях не принимал участия и таким образом отсидел карантин. Ничье место не занимал, занимался в моей частной академии. Это очень непростое решение, у Саши в жизни наступает ответственный и волнительный момент. Надеюсь на дружбу и поддержку России и Азербайджана в направлении спорта. Верю, что мы будем вместе развивать фигурное катание в наших странах, помогать и поддерживать друг друга. Сейчас сложное время, и такая поддержка очень важна», — сказал Плющенко-старший.

Александр Плющенко Фото: Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

Александр тоже сделал заявление по поводу перехода переход в сборную Азербайджана.

«Я был и остаюсь русским. Мне дали спортивное гражданство Азербайджана на пять лет. Надеюсь, на международной арене мне удастся достойно представлять наши две страны и прославлять академию моего папы. Хочется, чтобы Россию все любили, приезжали и не боялись. Самое главное — чтобы все дружили и все ограничения были сняты», — отметил Гном Гномыч.

Какие еще российские фигуристы представляют Азербайджан

За Азербайджан выступает Владимир Литвинцев. Российский фигурист был включен в заявку команды на Олимпиаду-2026.

21 мая Вероника Жилина получила разрешение выступать за сборную Азербайджана. ФФККР дала 18-летней спортсменке открепление на заседании исполкома организации. После получения специального документа от Международного союза конькобежцев (ISU) она сможет представлять Азербайджан на международных соревнованиях со следующего сезона.

Жилина попросила о переходе еще весной 2025 года и компенсировала выделенные на свою подготовку средства в размере 1 млн рублей, но тогда ФФККР не дала ей открепление. Фигуристка тренируется в академии Плющенко и владеет несколькими элементами ультра-си.

Вероника Жилина Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Какие российские фигуристы выступают за Грузию

После начала специальной военной операции на Украине российских спортсменов отстранили от международных соревнований. Дочь тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе Диана Дэвис и ее партнер по танцам на льду сын актера Бориса Смолкина Глеб Смолкин готовились к новому сезону в США вместе с хореографом Бенуа Решо и двукратным олимпийским чемпионом Евгением Платовым. Тогда ходили слухи, что они могут оказаться в американской команде, но фигуристы опровергли эти сведения.

С 2023 года фигуристы стали выступать за Грузию. Смолкин смог претендовать на гражданство республики как муж фигуристки. Переход одобрила Федерация фигурного катания на коньках России.

«Мы начали задумываться, что делать дальше, при этом продолжали жить в Америке и тренироваться за свой счет. Вернее, за счет родителей — наши тренировки оплачивали они. Тогда мы и сформулировали для себя, что хотим продолжать карьеру в спорте и хотим делать это на международной арене», — объяснила Дэвис решение о смене гражданства.

По словам Смолкина, фигуристы задумались о выступлении за другую страну осенью 2022 года, когда стало понятно, что возвращать российских спортсменов на международные турниры никто не собирается.

Глеб Смолкин и Диана Дэвис Фото: Chen Yichen/XinHua/Global Look Press

«Мы хотим выступать с лучшими, соревноваться в мире, хотим посмотреть, какие у нас шансы вообще в фигурном катании, в танцах на льду относительно мирового подиума — где мы вообще будем и чего сможем достичь. Это самая главная цель. Конечно, кататься годами внутри России звучит, наверное, не очень для нас привлекательно. Опять же, исходя из того даже, что наши родители ну очень много всего вкладывают в то, чтобы мы тренировались у лучших, в лучшей обстановке, в лучшей среде — и это должно куда-то выливаться. Это, наверное, самый честный ответ», — сказал Смолкин.

После перехода в новую сборную фигуристы не добились большого прогресса. Лучший результат пары на чемпионате мира — 10-е место. На Олимпиаде-2026 в Италии Дэвис и Смолкин заняли 13-е место в танцах на льду.

«Мне понравилось его выступление. Как я могу оценить результат? По мне, не совсем правильный», — заявил Борис Смолкин NEWS.ru.

На Олимпиаде-2026 сборная Грузии почти полностью состояла из бывших россиян. Единственное исключение — чемпион Европы среди мужчин Ника Эгадзе. Он живет в Москве и тренируется под руководством Тутберидзе.

За Грузию выступают Анастасия Метелкина и Лука Берулава. Спортивная пара победила на последнем чемпионате Европы в Шеффилде. В 2025-м Метелкина и Берулава стали четвертыми на мировом первенстве. На ОИ-2026 они выиграли серебро.

Грузию также представляет фигуристка Анастасия Губанова. На прошедшем первенстве Европы она заняла пятое место.

За какие страны выступают другие российские фигуристы

На Олимпиаде-2026 в соревнованиях по фигурному катанию участвовало наибольшее число экс-россиян — 22 человека. С 2022 года петербуржец Никита Володин выступает за Германию в паре с Минервой Хазе. Их результаты впечатляют — бронза и серебро на двух последних чемпионатах мира, а также третье место на ОИ-2026.

Софья Самоделкина Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

В апреле 2024 года фигуристка Софья Самоделкина перешла в сборную Казахстана. Девушка ярко выступала на юниорском уровне, но переход во взрослый спорт получился тяжелым. В 2023 году Самоделкина заняла 11-е место на чемпионате России. После тяжелого сезона фигуристка обсудила свое будущее с родителями, которые предложили Софье сменить сборную. Спортсменка выбрала Казахстан, тем более ей было легко сделать документы — мать является уроженкой этой страны.

«Хочу выйти на международную арену, посоревноваться, оправдать ожидания родителей, что не просто так 12 лет своей и моей жизни потратили на это. Я 12 лет этим занималась, получила столько травм, которые, скорее всего, еще скажутся в будущем на моем здоровье», — объяснила Самоделкина свой переход.

В начале сентября 2024 года она покинула академию олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и перешла к американскому тренеру Рафаэлю Арутюняну.

За Австралию выступает Анастасия Голубева. Карина Акопова и Никита Рахманин ездили на ОИ-2026 в составе Армении. С 2024-го эту страну также представляет еще одна ученица академии Плющенко Софья Титова.

Виктория Сафонова представляет Белоруссию. За эту страну со следующего сезона также будет выступать фигуристка «Академии Плющенко» Кира Трофимова. Мария Павлова и Алексей Святченко представляют Венгрию, Мария Сенюк — Израиль, Асаф Казимов — Испанию, Дарья Данилова — Нидерланды, Павел Ковалев и Евгения Лопарева — Францию, Екатерина Куракова, Владимир Самойлов и Юлия Щетинина — Польшу.

Читайте также:

Не только Плющенко: список детей звезд, сменивших спортивное гражданство

Прогулки по Милану, отпуск в США: история любви Туктамышевой и Гуменника

Сын Плющенко будет выступать за Азербайджан: реакция Тарасовой, Журовой