27 мая 2026 в 16:38

Мебельный склад полыхает в Подмосковье

Мебельный склад загорелся в подмосковном Долгопрудном

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В подмосковном Долгопрудном на Новом шоссе загорелся мебельный склад, сообщили в пресс-службе областного главка МЧС России. Инцидент засняли на видео. Информация о пострадавших уточняется.

Местные жители сообщают Telegram-каналу «Осторожно, Москва» о сильном запахе гари, распространившемся по жилым районам города. В соцсетях они публикуют кадры густого дыма и жалуются на тяжелый воздух. Сообщается, что столб дыма виден из Москвы.

Ранее, 27 мая на Ленинском проспекте в Москве загорелась легковая машина. Судя по кадрам, пламя охватило автомобиль почти полностью. На место происшествия выехали экстренные службы службы.

До этого стало известно, что 25 мая крупный пожар произошел в хостеле на Монтажной улице в районе Гольяново в Москве. Из здания смогли эвакуироваться около 600 человек. Один человек пострадал, его госпитализировали. Площадь возгорания составила 450 квадратных метров.

