Полуголый россиянин устроил дебош у детского сада

В Долгопрудном Московской области неизвестный мужчина в нижнем белье пытался попасть в детский сад, сообщили в Telegram-канале «Наш Долгопрудный». По информации авторов, инцидент произошел в ЖК «Бригантина».

На канале сообщили, что полуголый россиянин бросался на охранника учреждения и заявлял, что ему нужно внутрь. Также мужчина в белье звал полицию, добавили авторы.

Ранее в Мытищах у здания ГАИ заметили полуголого мужчину, который держал в руке нечто, похожее на нож. В другой руке у него был телефон. Сотрудники Госавтоинспекции оперативно отреагировали и задержали мужчину для выяснения обстоятельств. При этом он находился в неадекватном состоянии.

До этого сотрудники Росгвардии задержали мужчину, устроившего скандал в одном из столичных ресторанов на востоке города. Дебошир отказывался освободить стол после окончания брони, вел себя агрессивно и матерился. Нарушителем оказался 43-летний уроженец Владимирской области. Он попытался оказать сопротивление, но все-таки был доставлен в отдел полиции.