17 марта 2026 в 15:58

Раскрыта судьба Зеленского на посту президента после ссоры с депутатами

Конфликт президента Украины Владимира Зеленского с парламентариями не приведет к его отставке в ближайшее время, заявил NEWS.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. Тем не менее, по его словам, на данный момент Киев погрузился в парламентский кризис.

Для Зеленского конфликт с депутатами — это серьезный вызов. Приведет ли это к тому, что его уберут с поста? Думаю, пока говорить об этом рано. У него есть две опции, как распределить ответственность за очевидное поражение на поле боя в канун принятия очень сложных политических решений. Первый вариант — создание широкой коалиции в парламенте, на что он пойти не может. Второй — привлечь оппонентов. Он пошел по второму пути. Он расплатился должностями со своими политическими конкурентами. Это касается [Валерия] Залужного (экс-главком ВСУ. — NEWS.ru), [Кирилла] Буданова (глава офиса президента Украины. — NEWS.ru), теперь вот [Андрею] Билецкому (украинский политик. — NEWS.ru) пророчат назначение главкомом ВСУ. И при неудаче он отправляет их в отставку, чтобы свое место сохранить, — высказался Килинкаров.

Он отметил, что Зеленский не может создать широкую коалицию в парламенте, поскольку тогда потеряет статус самостоятельной политической фигуры. По словам экс-нардепа, если это произойдет, президенту придется уступить контроль над решением важных вопросов. Таким образом, пояснил Килинкаров, законопроекты Зеленского будут игнорироваться, так как депутаты не захотят их поддерживать.

Сейчас, по оценкам экспертов, Зеленский всерьез контролирует около 110 депутатов. Это очень мало. Под утверждение законов нужно 226 голосов. Это значит, что под каждое решение надо мобилизовать дополнительно голоса депутатов. Выходит, надо с кем-то договариваться, предлагать что-то взамен на услугу. Для всех уже очевидно, что никакого монобольшинства в парламенте на Украине не существует. Оно существует на бумаге, скорее виртуальное, чем реальное. Судя по тому, что я наблюдаю сейчас, это можно назвать в определенной степени парламентским кризисом, — заключил Килинкаров.

Ранее Зеленский пригрозил депутатам Верховной рады отправкой на фронт. Он предупредил, что готов внести изменения в закон о мобилизации, если народные избранники не будут выполнять свои обязанности в парламенте.

Максим Кирсанов
Яна Стойкова
Александр Ефимов
