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08 июня 2026 в 21:22

Спасатели достали из озера тело подростка

Подросток утонул во время купания в Колтушском озере в Ленинградской области

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Подросток погиб во время купания в озере в Ленинградской области, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Трагедия произошла в поселке Колтуши Всеволожского района.

Поступила информация о происшествии на воде. Во время купания утонул несовершеннолетний, 17 лет. Спасатели ПСО г. Шлиссельбурга аварийно-спасательной службы ЛО извлекли тело из воды, — говорится в сообщении.

В МЧС напомнили, что купаться следует только в оборудованных и разрешенных местах. Ведомство также призвало не заходить в воду в одиночку, не заплывать далеко от берега и не оставлять детей без присмотра. При происшествии на воде спасатели рекомендуют немедленно звонить по номеру 112 и сообщать точное место случившегося.

Ранее пресс-служба Красноярского края сообщила, что на озере Бархатово в Сосновоборском округе утонул 14-летний подросток. По предварительным данным, мальчик катался на сапборде. Он не предупредил об этом своих родственников. Тело ребенка нашли и передали правоохранителям.

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