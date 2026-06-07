Катание на сапе в российском регионе закончилось трагедией Подросток утонул в озере в Красноярском крае

На озере Бархатово в Сосновоборском округе Красноярского края утонул 14-летний подросток, сообщила пресс-служба регионального Главного управления МЧС России в мессенджере МАКС. По предварительным данным, мальчик катался на сап-борде. Он не предупредил об этом своих родственников. Тело ребенка нашли и передали правоохранителям.

Сегодня на озере Бархатово утонул 14-летний мальчик. По предварительным данным, он катался на сапе, не предупредив об этом родственников. Тело ребенка найдено и передано правоохранителям, — сказано в сообщении.

Ранее юрист Александр Хаминский заявил, что использование сап-бордов разрешено в большинстве водоемов. Он пояснил, что запрет на купание обычно касается нахождения людей в воде, а не применения спортивного инвентаря. При этом региональные правила могут вводить ограничения на использование сапов на отдельных участках.

До этого в Астрахани мальчик упал в воду во время игры с друзьями на набережной реки Царев. Спасти ребенка не удалось. 11-летний подросток по неосторожности сорвался в реку и ушел под воду. Тело погибшего подняли водолазы.