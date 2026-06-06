Мальчик упал в речку во время игры на пирсе в российском регионе

Мальчик упал в речку во время игры на пирсе в российском регионе В Астрахани мальчик упал в речку во время игры на набережной и утонул

Мальчик упал в воду во время игры с приятелями на набережной реки Царев в Астрахани, сообщили в управлении МЧС России по региону. Спасти несовершеннолетнего не удалось. В ведомстве уточнили, что 11-летний ребенок по неосторожности сорвался в реку и ушел под воду.

Группа ребят играла на пирсе около реки. Мальчик 11 лет по неосторожности упал в реку и скрылся под водой, — сказано в сообщении.

Тело погибшего было поднято водолазами. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.

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