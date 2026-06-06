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06 июня 2026 в 17:44

Мальчик упал в речку во время игры на пирсе в российском регионе

В Астрахани мальчик упал в речку во время игры на набережной и утонул

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Мальчик упал в воду во время игры с приятелями на набережной реки Царев в Астрахани, сообщили в управлении МЧС России по региону. Спасти несовершеннолетнего не удалось. В ведомстве уточнили, что 11-летний ребенок по неосторожности сорвался в реку и ушел под воду.

Группа ребят играла на пирсе около реки. Мальчик 11 лет по неосторожности упал в реку и скрылся под водой, — сказано в сообщении.

Тело погибшего было поднято водолазами. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее росгвардеец спас мужчину в Санкт-Петербурге, который внезапно потерял равновесие и упал в Неву. Инцидент произошел 30 мая, в 23:25, когда у пострадавшего закружилась голова.

До этого в Хабаровском крае нашлись загадочно пропавшие рыбаки. Они провели в лесу двое суток, стараясь не встречаться с дикими животными — тиграми и медведями. Оказалось, что у них сломался микроавтобус по дороге к заброшенной деревне, после чего они застряли в глухой тайге вдали от поселка Южный в районе Лазо.

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