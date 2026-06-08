«Заметать под ковер»: российский постпред раскритиковал МАГАТЭ Ульянов обвинил МАГАТЭ в игнорировании удара ВСУ по саперам на ЗАЭС

Руководство МАГАТЭ фактически проигнорировало инцидент с атакой беспилотника на российских саперов, которые проводили разминирование для последующего ремонта линии электропередачи, питающей Запорожскую атомную электростанцию, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По словам дипломата, которые передает ТАСС, агентство предпочло «замести все под ковер» в надежде, что ситуация разрешится сама собой.

Никакой реакции, по сути, не было. Установка агентства — это заметать все под ковер в расчете на то, что ситуация разрешится. Именно так и произошло в принципе, — высказался он.

Ранее мэр Энергодара Максим Пухов заявил, что украинские дроны атаковали город, повредив два филиала банка и один жилой многоквартирный дом. По словам градоначальника, противник осуществил массированный налет беспилотников, в результате которого пострадали трое мирных граждан, причем двоих из них пришлось госпитализировать.

Кроме того, представитель МИД России Мария Захарова заявила, что текущее положение дел на Запорожской атомной электростанции свидетельствует о том, что до масштабной ядерной аварии остался буквально один шаг. Дипломат отметила, что западные государства ошибочно полагают, будто им удастся остаться в стороне в случае радиационной катастрофы.