Захарова предупредила Запад о большой беде из-за ситуации на ЗАЭС

Ситуация на Запорожской атомной электростанции показывает, что до крупной катастрофы остался буквально один шаг, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, западные страны полагают, что смогут остаться в стороне в случае ядерного инцидента.
В ход идут тяжелые беспилотники, прицельно бьющие по ключевым точкам ЗАЭС. До большой беды остается буквально один шаг, но западным соседям Украины в их антироссийском угаре, похоже, не приходит в голову, что «отсидеться в стороне» в случае ядерной катастрофы у них не получится, — отметила дипломат.
Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли более 20 ударов беспилотниками по территории тепловой электростанции рядом с Запорожской АЭС. На ней располагаются критически важные объекты, которые обеспечивают работу линии электропередачи «Ферросплавная-1». В атаке участвовали БПЛА тяжелого типа.
Глава Росатома Алексей Лихачев отмечал, что молчание МАГАТЭ и отсутствие оценок дают зеленый свет для дальнейшей эскалации вокруг Запорожской АЭС. Он выразил надежду, что партнеры из агентства услышали это предупреждение.