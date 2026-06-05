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05 июня 2026 в 17:03

Захарова предупредила Запад о большой беде из-за ситуации на ЗАЭС

Захарова: до большой беды на ЗАЭС остался один шаг

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Ситуация на Запорожской атомной электростанции показывает, что до крупной катастрофы остался буквально один шаг, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, западные страны полагают, что смогут остаться в стороне в случае ядерного инцидента.

В ход идут тяжелые беспилотники, прицельно бьющие по ключевым точкам ЗАЭС. До большой беды остается буквально один шаг, но западным соседям Украины в их антироссийском угаре, похоже, не приходит в голову, что «отсидеться в стороне» в случае ядерной катастрофы у них не получится, — отметила дипломат.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли более 20 ударов беспилотниками по территории тепловой электростанции рядом с Запорожской АЭС. На ней располагаются критически важные объекты, которые обеспечивают работу линии электропередачи «Ферросплавная-1». В атаке участвовали БПЛА тяжелого типа.

Глава Росатома Алексей Лихачев отмечал, что молчание МАГАТЭ и отсутствие оценок дают зеленый свет для дальнейшей эскалации вокруг Запорожской АЭС. Он выразил надежду, что партнеры из агентства услышали это предупреждение.

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