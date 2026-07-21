Безденежье, алкоголизм и покаяние: как живет телеведущая Татьяна Лазарева

Телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) 21 июля отмечает свое 60-летие. В прошлом она была широко известна зрителям как ведущая юмористических передач, звезда КВН. Однако после отъезда из России и критических высказываний в адрес бывших соотечественников артистка лишилась поддержки публики, друзей и заработков. Где живет Лазарева, почему она распродает вещи за рубежом и как телевизионные критики оценивают ее карьеру — в материале NEWS.ru.

Как Татьяна Лазарева попала в КВН

Татьяна Лазарева родилась в 1966 году в Новосибирске в семье педагогов. Родители хотели, чтобы она продолжила их дело, но Татьяна, по ее же словам, видела себя только в творческой профессии. По окончании школы она дважды пыталась поступить в московский театральный вуз, но проваливалась на экзаменах. Спустя время Лазарева стала студенткой Новосибирского государственного университета, еще позднее — Кемеровского государственного института культуры. Однако получить высшее образование ни в одном из вузов она так и не смогла из-за увлечения КВН.

Во время учебы она выступала с пародиями на Лайму Вайкуле и других звезд российской эстрады — начинающую юмористку заметили и пригласили в команду КВН. Коллектив «В джазе только девушки», где она выступала, дважды становился чемпионом Высшей лиги Клуба веселых и находчивых.

Была ли Татьяна Лазарева сильной ведущей: мнение ТВ-критика

В 1994 году телевизионный продюсер Александр Акопов пригласил Татьяну в Москву работать в программе «Раз в неделю». С этого проекта и начался расцвет ее карьеры на телевидении. Чуть позже она запустила юмористический проект «О.С.П. — студия» совместно с Михаилом Шацем (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), передача дважды была отмечена премией «ТЭФИ».

Татьяна Лазарева Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

После 2010 года карьера артистки пошла на спад. Сама телеведущая заявляла, что якобы попала в так называемые «черные списки» каналов из-за своей политической позиции. Однако эксперты считают, что в действительности Лазарева просто не отличалась особым талантом, а ее юмор утратил актуальность.

Телевизионный критик Александр Горбунов в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что Лазарева никогда не была сильной телеведущей развлекательных программ. Талантливыми ведущими он назвал экс-кавээнщиц Ольгу Картункову и Светлану Пермякову: они, полагает эксперт, проявили себя не только как юмористки, но и как актрисы, совершенствуя профессиональное мастерство.

«Я не могу назвать Лазареву сильной телеведущей. В своих шоу она частенько выглядела странновато. В нулевые годы такой формат действительно был приемлем, а сейчас ТВ стало другим. Поэтому многие проекты не дожили до наших дней — специфический юмор потерял свою актуальность», — убежден собеседник.

Как складывалась личная жизнь Татьяны Лазаревой

Еще в 1988 году Татьяна Лазарева вышла замуж за бизнесмена Александра Другова, однако этот брак продлился всего три месяца. Уже после развода телеведущая родила сына, которого назвала Степаном. Она не называла имени отца ребенка, однако упоминала, что он исчез из ее жизни.

Татьяна Лазарева и Михаил Шац Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

В 1998 году Татьяна вышла замуж за кавээнщика Михаила Шаца. В этом браке Лазарева родила двух дочерей. В 2021 году артистка заявила о разрыве с супругом.

Почему Татьяна Лазарева распродает брендовые вещи за границей

В 2022 году за несколько дней до начала СВО Татьяна прилетела в Киев на съемки передачи. Спустя две недели она выехала через Польшу в Италию. В соцсетях телеведущая негативно высказывалась в адрес россиян. После ряда ее скандальных интервью второй Западный окружной военный суд в Москве заочно приговорил артистку к 6,5 года колонии по делу об оправдании терроризма.

За границей шоувумен столкнулась с финансовыми трудностями. Ее основным источником заработка стали винные туры, однако они не пользуются спросом. Летом 2026 года в доме Татьяны отключили электричество за долги. В своих интервью она признавалась, что так и не смогла привыкнуть к безденежью. Чтобы поправить ситуацию, артистка стала продавать свои старые брендовые вещи.

Могла ли алкогольная зависимость повлиять на отъезд Татьяны Лазаревой

Некоторые бывшие коллеги телеведущей объясняют поведение Лазаревой ее зависимостью от спиртного. Так Владимир Соловьев в эфире своей программы назвал Татьяну «тяжело пьющей и стареющей женщиной». Впервые слухи о пристрастии шоувумен к спиртному появились еще в 2009 году, когда Ксения Собчак заявила, что нетрезвая Лазарева едва не сорвала съемки шоу «Две звезды».

Татьяна Лазарева Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

В эксклюзивном комментарии NEWS.ru продюсер Сергей Дворцов предположил, что Татьяне пообещали высокие гонорары на Западе за критику России. Однако, предполагает он, в конечном счете ее обманули. Теперь телеведущая находится в бедственном положении, как и многие иноагенты, и хочет вернуться в Россию, считает Дворцов.

«Я думаю, что у Лазаревой была обида на Россию. А после начала СВО слетела маска — показала себя лицемерной и алчной. Сейчас она выглядит бедной и несчастной. Но это не поможет. Люди навряд ли ее простят — того, что она наговорила, невозможно забыть. Лазарева сама себя закопала», — предположил Дворцов.

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