Звезда «Кухни» задумался о возвращении в Россию ради денег

Актер Дмитрий Назаров, получивший широкую известность благодаря сериалу «Кухня», рассматривает возможность возвращения в Россию после трех лет жизни во Франции, сообщает Telegram-канал Mash. Основной причиной такого решения стали серьезные финансовые проблемы артиста: накопления 68-летнего актера и его супруги Ольги Васильевой подходят к концу, утверждают друзья семьи.

По информации источников, концертная программа пары в Европе едва собирает половину залов, что не позволяет покрывать текущие расходы. Чтобы поправить материальное положение, Назаров уже продал одну из своих квартир в Каннах площадью 60 квадратных метров, сообщает канал. В собственности у артиста пока остаются вторые апартаменты, однако знакомые семьи утверждают, что денег на привычный образ жизни не хватает.

В свободное время актер посещает украинские рестораны и футбольные матчи местного клуба, цвета которого напоминают ему о московском «Спартаке». При этом Назаров продолжает публиковать в Сети авторские стихи антироссийской направленности. Супруги уехали из России в январе 2023 года сразу после увольнения из МХАТа им. Чехова.

Ранее комик Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), уехавший из России в Израиль, заявил, что ему не на что жаловаться в эмиграции. Юморист добавил, что с каждым годом ему становится все проще — причем речь идет не качестве самой жизни, а об отношении к ней.