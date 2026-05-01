01 мая 2026 в 11:28

Звезда «Кухни» задумался о возвращении в Россию ради денег

Mash: актер Назаров задумался о возвращении в Россию из-за нехватки денег

Дмитрий Назаров Дмитрий Назаров Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»
Актер Дмитрий Назаров, получивший широкую известность благодаря сериалу «Кухня», рассматривает возможность возвращения в Россию после трех лет жизни во Франции, сообщает Telegram-канал Mash. Основной причиной такого решения стали серьезные финансовые проблемы артиста: накопления 68-летнего актера и его супруги Ольги Васильевой подходят к концу, утверждают друзья семьи.

По информации источников, концертная программа пары в Европе едва собирает половину залов, что не позволяет покрывать текущие расходы. Чтобы поправить материальное положение, Назаров уже продал одну из своих квартир в Каннах площадью 60 квадратных метров, сообщает канал. В собственности у артиста пока остаются вторые апартаменты, однако знакомые семьи утверждают, что денег на привычный образ жизни не хватает.

В свободное время актер посещает украинские рестораны и футбольные матчи местного клуба, цвета которого напоминают ему о московском «Спартаке». При этом Назаров продолжает публиковать в Сети авторские стихи антироссийской направленности. Супруги уехали из России в январе 2023 года сразу после увольнения из МХАТа им. Чехова.

Ранее комик Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), уехавший из России в Израиль, заявил, что ему не на что жаловаться в эмиграции. Юморист добавил, что с каждым годом ему становится все проще — причем речь идет не качестве самой жизни, а об отношении к ней.

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло
