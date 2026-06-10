Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 июня 2026 в 16:45

Умерла Людмила Чурсина: лучшие фото одной из самых красивых актрис СССР

Актриса Людмила Чурсина в роли Зоси Ляховской в фильме «Приваловские миллионы», 1973 год Актриса Людмила Чурсина в роли Зоси Ляховской в фильме «Приваловские миллионы», 1973 год Фото: РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Людмила Чурсина, известная по ролям в лентах «Угрюм-река», «Щит и меч», «Интерны», ушла из жизни, ей было 84 года. О смерти народной артистки СССР сообщили в театре Российской армии, в котором она служила с 1984 года. По данным СМИ, актриса скончалась после борьбы с онкологией.

Зрители запомнили ее по ролям сильных женщин в таких картинах, как «Донская повесть», «Угрюм-река», «Любовь Яровая», и другим. В кинематографической среде ее называли советской Элизабет Тейлор за яркую внешность.

«Она принадлежала к плеяде блестящих артистов 60–70-х годов СССР», — вспомнил в беседе с NEWS.ru биограф актрисы, писатель Федор Раззаков. Театральный режиссер Андрей Житинкин вспомнил о ее ярких ролях в театре. Кроме того, по его словам, она выступала с концертами в воинских частях, побывала практически во всех горячих точках за полувековую артистическую карьеру. «Людочка Чурсина была очень мужественной женщиной... Как же не хочется произносить в ее адрес это слово — „была“», — с горечью отметил Житинкин.

Он сказал, что в театре знали об онкологическом диагнозе артистки. Но она пресекала все разговоры на эту тему, поскольку не любила жаловаться на какие бы то ни было проблемы.

Лучшие роли Чурсиной в кино, воплощенные ею образы сильных русских женщин, — в галерее NEWS.ru.

Народная артистка РСФСР Людмила Чурсина, 1964 год
Народная артистка РСФСР Людмила Чурсина, 1964 год
Фото: Юрий Иванов/РИА Новости
Народная артистка РСФСР Людмила Чурсина, 1968 год
Народная артистка РСФСР Людмила Чурсина, 1968 год
Фото: В.Пищальников/РИА Новости
Актриса театра и кино Людмила Алексеевна Чурсина, 1968 год
Актриса театра и кино Людмила Алексеевна Чурсина, 1968 год
Фото: В.Пищальников/РИА Новости
Актеры Людмила Чурсина и Георгий Жженов в сцене из фильма «Журавушка» (режиссер Николай Москаленко), 1968 год
Актеры Людмила Чурсина и Георгий Жженов в сцене из фильма «Журавушка» (режиссер Николай Москаленко), 1968 год
Фото: Пищальников/РИА Новости
Актеры Владимир Меньшов в роли Петрова (слева) и Людмила Чурсина в роли Ольги (справа) в фильме Юлия Карасика «Собственное мнение», 1977 год
Актеры Владимир Меньшов в роли Петрова (слева) и Людмила Чурсина в роли Ольги (справа) в фильме Юлия Карасика «Собственное мнение», 1977 год
Фото: РИА Новости
Советская актриса Людмила Чурсина (справа) и сенегальский артист Абу Нинг (слева) на VII Международном кинофестивале стран Азии, Африки и Латинской Америки, 1982 год
Советская актриса Людмила Чурсина (справа) и сенегальский артист Абу Нинг (слева) на VII Международном кинофестивале стран Азии, Африки и Латинской Америки, 1982 год
Фото: Галина Кмит/РИА Новости
Кадр из художественного фильма «На Гранатовых островах», 1981 год. Режиссер Тамара Лисициан, автор сценария Генрих Боровик. Киностудия «Мосфильм». В роли Катлен Габю — актриса Людмила Чурсина, в роли Эдварда Морра — Александр Соловьев, 1982 год
Кадр из художественного фильма «На Гранатовых островах», 1981 год. Режиссер Тамара Лисициан, автор сценария Генрих Боровик. Киностудия «Мосфильм». В роли Катлен Габю — актриса Людмила Чурсина, в роли Эдварда Морра — Александр Соловьев, 1982 год
Фото: РИА Новости
Народная артистка СССР Людмила Чурсина на съемках фильма «Русь изначальная»
Народная артистка СССР Людмила Чурсина на съемках фильма «Русь изначальная»
Людмила Алексеевна Чурсина, атриса театра и кино, лауреат Государственной премии РСФСР, 1997 год
Людмила Алексеевна Чурсина, атриса театра и кино, лауреат Государственной премии РСФСР, 1997 год
Фото: Галина Кмит/РИА Новости
Актеры Сергей Безруков и Людмила Чурсина во время церемонии вручения премии Гильдии актеров кино России «Доброе сердце» на юбилейном вечере, посвященном 25-летию со дня основания гильдии, 2014 год
Актеры Сергей Безруков и Людмила Чурсина во время церемонии вручения премии Гильдии актеров кино России «Доброе сердце» на юбилейном вечере, посвященном 25-летию со дня основания гильдии, 2014 год
Фото: Артем Житенев/РИА Новости
Актриса Людмила Чурсина и Никита Михалков на торжественной церемонии награждения премией «Золотой орел», 2010 год
Актриса Людмила Чурсина и Никита Михалков на торжественной церемонии награждения премией «Золотой орел», 2010 год
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Алексей Булдаков и Людмила Чурсина, 2019 год
Алексей Булдаков и Людмила Чурсина, 2019 год
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Актриса Людмила Чурсина в роли Амбры в сцене из спектакля «Осенняя история» в постановке Валентина Варецкого по пьесе итальянского драматурга Альдо Николаи «Железный класс» во время показа в Центральном академическом театре Российской армии в Москве, 2019 год
Актриса Людмила Чурсина в роли Амбры в сцене из спектакля «Осенняя история» в постановке Валентина Варецкого по пьесе итальянского драматурга Альдо Николаи «Железный класс» во время показа в Центральном академическом театре Российской армии в Москве, 2019 год
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Людмила Чурсина, актриса театра и кино, 2022 год
Людмила Чурсина, актриса театра и кино, 2022 год
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Людмила Чурсина во время сбора труппы театра Российской армии, 2024 год
Актриса Людмила Чурсина во время сбора труппы театра Российской армии, 2024 год
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
актеры
смерти
кино
театры
Культура
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян предупредили о вероятном ослаблении рубля
Военкор рассказал о клещах для Константиновки в ДНР
Учительница героя России рассказала, каким был Очир-Горяев
«Должны услышать»: депутат о приеме европейских послов в российском МИД
Психолог рассказал, как предотвратить выгорание
Шохин рассказал Путину об ожиданиях бизнеса по ключевой ставке
Шестилетнего малыша насмерть сбили во дворе дома
Аналитик рассказал, можно ли пользоваться зарубежной электронной почтой
Шохин назвал оптимальный для российского бизнеса курс доллара
Части полотна «Оборона Севастополя» вынесли из горящего музея
В ГД услышали просьбы малого и среднего бизнеса о налоговых послаблениях
Захарова выразила уверенность в восстановлении «Обороны Севастополя»
Президента Колумбии отстранили накануне выборов
Путину доложили, как в Анапе подогревают море
Десяткам тысяч российских семей дополнительно назначили единое пособие
«Акт вандализма и варварства»: Захарова об ударе ВСУ по Севастополю
Стало известно, как сейчас живет ученый Перельман
«Трамп не фартовый»: экс-нардеп о роли США в переговорах по Украине
Захарова рассказала, чего не гнушаются ВСУ на фоне неудач на фронте
Продажи машин ушедшего из России бренда взлетели в 9,5 раза
Дальше
Самое популярное
Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты
Семья и жизнь

Чем подкормить огурцы в июне: лучшие удобрения и народные рецепты

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше
Россия

Ответ Зеленскому за Петербург, Долиной грозит второе выселение: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.