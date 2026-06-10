Умерла Людмила Чурсина: лучшие фото одной из самых красивых актрис СССР
Актриса Людмила Чурсина в роли Зоси Ляховской в фильме «Приваловские миллионы», 1973 год
Фото: РИА Новости
Людмила Чурсина, известная по ролям в лентах «Угрюм-река», «Щит и меч», «Интерны», ушла из жизни, ей было 84 года. О смерти народной артистки СССР сообщили в театре Российской армии, в котором она служила с 1984 года. По данным СМИ, актриса скончалась после борьбы с онкологией.
Зрители запомнили ее по ролям сильных женщин в таких картинах, как «Донская повесть», «Угрюм-река», «Любовь Яровая», и другим. В кинематографической среде ее называли советской Элизабет Тейлор за яркую внешность.
«Она принадлежала к плеяде блестящих артистов 60–70-х годов СССР», — вспомнил в беседе с NEWS.ru биограф актрисы, писатель Федор Раззаков. Театральный режиссер Андрей Житинкин вспомнил о ее ярких ролях в театре. Кроме того, по его словам, она выступала с концертами в воинских частях, побывала практически во всех горячих точках за полувековую артистическую карьеру. «Людочка Чурсина была очень мужественной женщиной... Как же не хочется произносить в ее адрес это слово — „была“», — с горечью отметил Житинкин.
Он сказал, что в театре знали об онкологическом диагнозе артистки. Но она пресекала все разговоры на эту тему, поскольку не любила жаловаться на какие бы то ни было проблемы.
Лучшие роли Чурсиной в кино, воплощенные ею образы сильных русских женщин, — в галерее NEWS.ru.
Народная артистка РСФСР Людмила Чурсина, 1964 год
Фото: Юрий Иванов/РИА Новости
Народная артистка РСФСР Людмила Чурсина, 1968 год
Фото: В.Пищальников/РИА Новости
Актриса театра и кино Людмила Алексеевна Чурсина, 1968 год
Фото: В.Пищальников/РИА Новости
Актеры Людмила Чурсина и Георгий Жженов в сцене из фильма «Журавушка» (режиссер Николай Москаленко), 1968 год
Фото: Пищальников/РИА Новости
Актеры Владимир Меньшов в роли Петрова (слева) и Людмила Чурсина в роли Ольги (справа) в фильме Юлия Карасика «Собственное мнение», 1977 год
Фото: РИА Новости
Советская актриса Людмила Чурсина (справа) и сенегальский артист Абу Нинг (слева) на VII Международном кинофестивале стран Азии, Африки и Латинской Америки, 1982 год
Фото: Галина Кмит/РИА Новости
Кадр из художественного фильма «На Гранатовых островах», 1981 год. Режиссер Тамара Лисициан, автор сценария Генрих Боровик. Киностудия «Мосфильм». В роли Катлен Габю — актриса Людмила Чурсина, в роли Эдварда Морра — Александр Соловьев, 1982 год
Фото: РИА Новости
Народная артистка СССР Людмила Чурсина на съемках фильма «Русь изначальная»
Людмила Алексеевна Чурсина, атриса театра и кино, лауреат Государственной премии РСФСР, 1997 год
Фото: Галина Кмит/РИА Новости
Актеры Сергей Безруков и Людмила Чурсина во время церемонии вручения премии Гильдии актеров кино России «Доброе сердце» на юбилейном вечере, посвященном 25-летию со дня основания гильдии, 2014 год
Фото: Артем Житенев/РИА Новости
Актриса Людмила Чурсина и Никита Михалков на торжественной церемонии награждения премией «Золотой орел», 2010 год
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Алексей Булдаков и Людмила Чурсина, 2019 год
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Актриса Людмила Чурсина в роли Амбры в сцене из спектакля «Осенняя история» в постановке Валентина Варецкого по пьесе итальянского драматурга Альдо Николаи «Железный класс» во время показа в Центральном академическом театре Российской армии в Москве, 2019 год
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Людмила Чурсина, актриса театра и кино, 2022 год
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Актриса Людмила Чурсина во время сбора труппы театра Российской армии, 2024 год
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости