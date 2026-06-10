Умерла Людмила Чурсина: лучшие фото одной из самых красивых актрис СССР

Актриса Людмила Чурсина в роли Зоси Ляховской в фильме «Приваловские миллионы», 1973 год

Людмила Чурсина, известная по ролям в лентах «Угрюм-река», «Щит и меч», «Интерны», ушла из жизни, ей было 84 года. О смерти народной артистки СССР сообщили в театре Российской армии, в котором она служила с 1984 года. По данным СМИ, актриса скончалась после борьбы с онкологией.

Зрители запомнили ее по ролям сильных женщин в таких картинах, как «Донская повесть», «Угрюм-река», «Любовь Яровая», и другим. В кинематографической среде ее называли советской Элизабет Тейлор за яркую внешность.

«Она принадлежала к плеяде блестящих артистов 60–70-х годов СССР», — вспомнил в беседе с NEWS.ru биограф актрисы, писатель Федор Раззаков. Театральный режиссер Андрей Житинкин вспомнил о ее ярких ролях в театре. Кроме того, по его словам, она выступала с концертами в воинских частях, побывала практически во всех горячих точках за полувековую артистическую карьеру. «Людочка Чурсина была очень мужественной женщиной... Как же не хочется произносить в ее адрес это слово — „была“», — с горечью отметил Житинкин.

Он сказал, что в театре знали об онкологическом диагнозе артистки. Но она пресекала все разговоры на эту тему, поскольку не любила жаловаться на какие бы то ни было проблемы.

Лучшие роли Чурсиной в кино, воплощенные ею образы сильных русских женщин, — в галерее NEWS.ru.