«Безумно скорблю»: Полицеймако о смерти народной артистки Чурсиной

Актер театра и кино, телеведущий Михаил Полицеймако назвал великой народную артистку СССР Людмилу Чурсину. В беседе с NEWS.ru он подчеркнул, что хорошо знал свою коллегу по совместной работе в Российском академическом молодежном театре.

Я безумно скорблю по поводу кончины Людмилы Чурсиной. Я с ней работал в спектакле, в котором она играла в РАМТе. Это было очень давно, я был еще молодым. Она играла княгиню Ольгу. Это был проект где-то в начале 2000-х годов. Тогда я был хорошо с ней знаком. В последующие годы мы с ней, к сожалению, тесный контакт не поддерживали. Я могу только сказать, что она была великой артисткой. С большим сожалением и скорбью говорю о ее смерти, — прокомментировал Полицеймако.

Ранее в Театре Российской армии сообщили, что Чурсина скончалась из-за продолжительной болезни. Народной артистке СССР было 84 года.

До этого актриса Наталия Белохвостикова подтвердила кончину актера Алексея Наумова. Он ушел из жизни в возрасте 65 лет. Наумов был известен по сериалу «Следствие ведут ЗнаТоКи» и фильму «Бег».