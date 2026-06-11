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11 июня 2026 в 14:01

Российские ученые предложили, что ждет любую популяцию

Ученый Жиянов: любую популяцию рано или поздно ждет исчезновение

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Российские ученые, сотрудник Лаборатории молекулярной физиологии факультета биологии и биотехнологии НИУ ВШЭ Антон Жиянов и Александр Шкляев из МГУ, выяснили, что любая популяция с половым размножением рано или поздно прекратит существование, сообщает Readovka.news. Математики доказали универсальный закон угасания сложных систем.

Сообщается, что ученые рассчитали время существования популяции при идеальных условиях, когда на смену каждой паре родителей приходит одна новая пара. По их расчетам, время жизни популяции равно квадрату логарифма от стартовой численности.

Исследование проводилось на различных сценариях, включая моногамные союзы и полигамию, и закон сработал во всех случаях. Математические расчеты доказывают, что популяция все равно обречена на исчезновение.

Ранее академик РАН и директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что у пациентов с онкологическими заболеваниями с помощью персонализированной вакцины для лечения меланомы можно убрать метастазы. По его словам, на первых стадиях лекарство вводят в опухоль, на более поздних — в кровоток.

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