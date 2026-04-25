Российские ученые впервые нашли способ убрать метастазы

У пациентов с онкологическими заболеваниями с помощью персонализированной вакцины для лечения меланомы можно убрать метастазы, рассказал в интервью «Газете.Ru» академик РАН и директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, на первых стадиях лекарство вводят в опухоль, на более поздних — в кровоток.

Впервые найден способ убрать метастазы. До настоящего времени просто не существовало подхода, который позволял бы это сделать. Мы рассчитываем на регресс на уровне метастазов единичных клеток, — сказал Гинцбург.

Ранее онколог Анатолий Махсон заявил, что вакцины от рака, поступившие в распоряжение российских медучреждений, будут назначать пациентам при прогрессировании заболевания и наличии метастазов. В то же время, если препарат покажет хороший результат, его можно будет применять для профилактики рецидивов, уточнил врач.

До этого глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала, что онковакцины ФМБА «Онкопепт» и «Онкорна», предназначенные для лечения колоректального рака, продемонстрировали хорошую переносимость пациентами. По ее словам, препараты не дают побочных эффектов.