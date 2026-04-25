Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
25 апреля 2026 в 11:51

Российские ученые впервые нашли способ убрать метастазы

Академик Гинцбург: метастазы убирает вакцина от меланомы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

У пациентов с онкологическими заболеваниями с помощью персонализированной вакцины для лечения меланомы можно убрать метастазы, рассказал в интервью «Газете.Ru» академик РАН и директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, на первых стадиях лекарство вводят в опухоль, на более поздних — в кровоток.

Впервые найден способ убрать метастазы. До настоящего времени просто не существовало подхода, который позволял бы это сделать. Мы рассчитываем на регресс на уровне метастазов единичных клеток, — сказал Гинцбург.

Ранее онколог Анатолий Махсон заявил, что вакцины от рака, поступившие в распоряжение российских медучреждений, будут назначать пациентам при прогрессировании заболевания и наличии метастазов. В то же время, если препарат покажет хороший результат, его можно будет применять для профилактики рецидивов, уточнил врач.

До этого глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова рассказала, что онковакцины ФМБА «Онкопепт» и «Онкорна», предназначенные для лечения колоректального рака, продемонстрировали хорошую переносимость пациентами. По ее словам, препараты не дают побочных эффектов.

Россия
Александр Гинцбург
онкология
вакцины
Самое популярное
Регионы

Общество

Общество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.