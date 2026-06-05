Трамп назвал условие для возобновления боевых действий против Ирана

Соединенные Штаты готовы возобновить полномасштабные военные действия против Ирана в случае гибели американских военнослужащих в результате атак Тегерана, заявил президент страны Дональд Трамп в разговоре с журналистами пресс-пула Белого дома. Он отметил, что такой сценарий стал бы для Вашингтона веской причиной для быстрого возобновления конфликта.

Если честно, это была бы хорошая причина. Если бы они убили наших военнослужащих, я бы, думаю, сделал это очень быстро, — сказал республиканец.

Трамп подчеркнул, что победа США над Ираном неизбежна, будь то в дипломатическом или военном ключе. Кроме того, он напомнил, что основополагающие пункты соглашения между двумя странами включают отказ Ирана от разработки ядерного оружия и обеспечение открытости Ормузского пролива.

Как заявил ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, доказательств того, что Иран хотел создать ядерное оружие, не существует. По его словам, изменить эту позицию могло бы только нападение США и Израиля, не имеющее оправдания.