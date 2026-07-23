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23 июля 2026 в 08:45

Больше не варю компоты на зиму — натираю яблочки с лимоном и имбирем: делаю витаминную заготовку для чая, бодрит и согревает

Фото: D-NEWS.ru
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Беру кисло-сладкие яблоки, натираю на мелкой терке, добавляю свежий лимонный сок и цедру, а также мелко натертый корень имбиря. Все перемешиваю с медом или сахаром, раскладываю по чистым банкам и убираю в холодильник. Зимой достаточно ложки такой смеси в кружку с горячей водой или чаем — и напиток наполняется ярким фруктово-цитрусовым ароматом с пряной остринкой имбиря. Он согревает, поднимает иммунитет и дарит заряд бодрости на целый день.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг яблок, 1 лимон (сок и цедра), 50 г свежего корня имбиря, 200 г меда (или сахара). Яблоки вымойте, очистите от кожуры и сердцевины, натрите на мелкой терке. Имбирь очистите и натрите на мелкой терке. С лимона снимите цедру и выжмите сок. В миске смешайте яблочную массу, имбирь, лимонный сок и цедру, добавьте мед или сахар, хорошо перемешайте. Разложите по стерилизованным банкам, закройте крышками и храните в холодильнике до 3 месяцев. Для чая добавляйте 1–2 ч. ложки смеси на чашку.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила такую заготовку — зимой она спасала от простуд и поднимала настроение. Я заменила мед на сахар, добавила немного молотой корицы. Кстати, имбирь можно взять сушеный, если свежего нет. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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