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23 июля 2026 в 07:00

Беру 2 кг яблок и 1,5 л воды: моченые яблоки — хрустящие и ароматные, добавляю в салаты и пироги

Фото: D-NEWS.ru
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Большой урожай яблок для меня не проблема. Всегда заготавливаю моченые яблоки, ведь их можно есть просто так или использовать к мясу и картошке, а также в салатах, винегретах или как начинка для пирогов.

Возьмите 2 кг яблок, 1,5 литра воды, 3 ст. л. сахара, 1 ст. л. соли, а также листья смородины и вишни по вкусу. Яблоки тщательно вымойте, на дно стерилизованной банки уложите листья, затем плотно выложите плоды, чередуя с листьями. Приготовьте рассол, растворив соль и сахар в теплой воде. Залейте яблоки так, чтобы они были полностью покрыты, сверху установите гнет — крышку с грузом — и оставьте банку при комнатной температуре на неделю для начала брожения, регулярно снимая пену и добавляя рассол по мере необходимости, затем уберите в прохладное место на 30–40 дней до полной готовности.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже пробовала приготовить моченые яблоки. Понравилось, что во время брожения плоды приобретают освежающий кисло-сладкий вкус, легкую хрусткость и пряный аромат. Совет: чтобы яблоки не всплывали и не портились, используйте плотный гнет, и если они оголяются, доливайте холодную кипяченую воду.

Ранее стало известно, как приготовить жареное варенье: просто кладу все в сковороду и держу 10 минут.

Проверено редакцией
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рецепты
яблоки
домашние заготовки
Дарья Иванова
Д. Иванова
Беру 2 кг яблок и 1,5 л воды: моченые яблоки — хрустящие и ароматные, добавляю в салаты и пироги Большой урожай яблок для меня не проблема. Всегда заготавливаю моченые яблоки, ведь их можно есть просто так, или использовать к мясу и картошке, а также в салатах, винегретах или как начинка для пирогов.
2 кг яблок
1,5 литра воды
3 ст. л. сахара
1 ст. л. соли
листья смородины и вишни по вкусу
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Яблоки тщательно вымойте, на дно стерилизованной банки уложите листья, затем плотно выложите плоды, чередуя с листьями. Приготовьте рассол, растворив соль и сахар в теплой воде.
Залейте яблоки так, чтобы они были полностью покрыты, сверху установите гнет — крышку с грузом.
Оставьте банку при комнатной температуре на неделю для начала брожения, регулярно снимая пену и добавляя рассол по мере необходимости, затем уберите в прохладное место на 30–40 дней до полной готовности.
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