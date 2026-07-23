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23 июля 2026 в 09:00

«Правильное решение»: Масалитин о новом векторе развития «Локомотива»

Масалитин: «Локомотив» принял правильное решение развивать своих молодых игроков

Фото: Mysyakin Alexander/FC Spartak-Moscow/Global Look Press
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«Локомотив» выбрал правильное направление, решив развивать своих российских футболистов, заявил NEWS.ru экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин. По его словам, красно-зеленые не займут призовые места, но окажутся в верхней части таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ).

Клуб выбрал такое направление — развитие своих российских футболистов. Это правильно. Зачем академия работает? Чтобы выпускать игроков, которые составят конкуренцию основе. «Локомотив» испытывает финансовые проблемы — возможно, эта проблема влияет на игроков. Они не чувствуют, что будет завтра. Поэтому игроки начинают искать места, где условия получше. Понятно, что, если это будет выгодно клубу, лучше продать, чтобы получить деньги. Скорее всего, «Локомотив» вне тройки. Но в верхней части таблицы точно будут, — сказал Масалитин.

Новый сезон РПЛ стартует 24 июля матчем между московским ЦСКА и калининградской «Балтикой». В прошлом розыгрыше «Зенит» занял первое место, набрав 68 очков. Вторым стал «Краснодар» (66), третьим — «Локомотив» (53).

Ранее Масалитин заявил, что «Краснодару» будет сложно оперативно заменить полузащитника Эдуарда Сперцяна и получившего травму нападающего Джона Кордобу. По его словам, коллектив займет место в тройке и будет бороться за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ).

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