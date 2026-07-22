«Определяли игру»: Масалитин о потерях «Краснодара» в межсезонье

«Краснодару» будет сложно оперативно заменить полузащитника Эдуарда Сперцяна и получившего травму нападающего Джона Кордобу, заявил NEWS.ru экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин. По его словам, коллектив займет место в тройке и будет бороться за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ).

Это два игрока, которые определяли игру. Очевидно, понадобится замена. Вопрос в том, как быстро это произойдет. Да и приобретения были сделаны неплохие: домой вернулся [Дмитрий] Воробьев. Естественно, остались люди, которые уже становились чемпионами и боролись за него, всегда были на виду. Будут в тройке и бороться за чемпионство — а куда еще должна целиться команда с таким бюджетом? — сказал Масалитин.

Новый сезон РПЛ стартует 24 июля матчем между московским ЦСКА и калининградской «Балтикой». В прошлом розыгрыше «Зенит» занял первое место, набрав 68 очков. Вторым стал «Краснодар» (66), третьим — «Локомотив» (53). Кордоба получил травму во время чемпионата мира. Ожидается, что он вернется в строй в начале августа.

Ранее Масалитин заявил, что руководство ЦСКА пошло на риск, назначив на пост главного тренера Дмитрия Игдисамова. По его словам, красно-синие не будут рассчитывать на место в тройке в этом сезоне РПЛ.