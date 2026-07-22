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22 июля 2026 в 17:34

«Руководство пошло на риск»: Масалитин о главном тренере ЦСКА

Масалитин: с назначением Игдисамова главным тренером является риском для ЦСКА

Главный тренер Дмитрий Игдисамов (ПФК ЦСКА) на пресс-конференции в Москве Главный тренер Дмитрий Игдисамов (ПФК ЦСКА) на пресс-конференции в Москве Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
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Руководство ЦСКА пошло на риск, назначив на пост главного тренера Дмитрия Игдисамова, заявил NEWS.ru экс-нападающий армейцев Валерий Масалитин. По его словам, красно-синие не будут рассчитывать на место в тройке в этом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).

Руководство пошло на риск. Назначили неопытного тренера и сейчас посмотрят, как все пойдет. Вдруг сейчас случатся два-три поражения и снова начнутся разговоры об отставке. Этот негатив может давить и на тренера, и на игроков. Игдисамов наговорил очень много, наобещал. Вот и посмотрим, как он подготовил команду. Молодежь? Это хорошо, когда команда выиграет, и от внедрения одного-двух юных игроков ничего не изменится. За результаты тревожно. В тройку они, конечно, не попадут, но из шестерки вывалиться не должны, — сказал Масалитин.

Новый сезон РПЛ стартует 24 июля матчем между московским ЦСКА и калининградской «Балтикой». В прошлом розыгрыше «Зенит» занял первое место, набрав 68 очков. Вторым стал «Краснодар» (66), третьим — «Локомотив» (53). ЦСКА с 51 баллом расположились на пятой строчке.

Ранее Масалитин заявил, что «Спартак» является нестабильной командой. По его словам, у коллектива всегда высокие ожидания. Масалитин считает, что красно-белые будут в тройке по итогам сезона РПЛ.

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ЦСКА
Виктор Байбаков
В. Байбаков
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