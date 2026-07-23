Силы ПВО сбили 223 беспилотника над Россией за ночь

Дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 23 июля сбили в небе над Россией более 220 украинских беспилотников, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись 18 регионов страны.

В течение прошедшей ночи, в период с 20:00 мск 22 июля до 8:00 мск 23 июля, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 223 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — отметили в министерстве.

Так, БПЛА удалось ликвидировать над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской и Ульяновской областей. Кроме того, дроны были уничтожены над Московским регионом, Крымом, Татарстаном и над акваторией Азовского моря.

Ранее фрагменты украинского беспилотника, сбитого над Тулой, обнаружили на балконе многоквартирного дома. Как уточнил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, на место оперативно выехали сотрудники экстренных служб.

До этого стало известно, что в результате ночного удара дронов ВСУ по Республике Крым погиб один мирный житель. Еще четыре человека пострадали, среди раненых — двое детей.