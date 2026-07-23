Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
23 июля 2026 в 08:38

Силы ПВО сбили 223 беспилотника над Россией за ночь

ПВО РФ ПВО РФ Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 23 июля сбили в небе над Россией более 220 украинских беспилотников, заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ. По информации ведомства, атаке ВСУ с воздуха подверглись 18 регионов страны.

В течение прошедшей ночи, в период с 20:00 мск 22 июля до 8:00 мск 23 июля, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 223 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — отметили в министерстве.

Так, БПЛА удалось ликвидировать над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской и Ульяновской областей. Кроме того, дроны были уничтожены над Московским регионом, Крымом, Татарстаном и над акваторией Азовского моря.

Ранее фрагменты украинского беспилотника, сбитого над Тулой, обнаружили на балконе многоквартирного дома. Как уточнил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, на место оперативно выехали сотрудники экстренных служб.

До этого стало известно, что в результате ночного удара дронов ВСУ по Республике Крым погиб один мирный житель. Еще четыре человека пострадали, среди раненых — двое детей.

Регионы
Россия
БПЛА
Минобороны РФ
атаки ВСУ
МО РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 23 июля: инфографика
Стало известно, о чем говорили Лавров и Рубио
Силы ПВО сбили 223 беспилотника над Россией за ночь
В ОП захотели привить российским школьникам культуру общения
«Создание цифровой экосистемы»: в «Госуслуги» добавят функции соцсетей
Посол Озеров сообщил о задержаниях российских дипломатов в Молдавии
Названы категории пациентов, для которых вирус Коксаки особенно опасен
Фрагменты сбитого БПЛА нашли на балконе жилого дома в Туле
Ураган обрушился на палаточный лагерь и унес жизнь одного из туристов
В Иране заявили о гибели двух человек в результате удара США
Стало известно об арестах американцев после поездок в Россию
«Могут сойти ногти»: врач рассказал, где заражаются вирусом Коксаки
Россиянам раскрыли ценный лайфхак, как не купить испорченный квас
ВСУ прицельным ударом убили пассажира «газели» и тяжело ранили водителя
В Крыму раскрыли страшные последствия ночной атаки ВСУ на республику
Удар по ТЭК под Ульяновском, бои за Писаревку: новости СВО к утру 23 июля
Профессор ответил, как музыка может изменить вкус еды
Встреча Лаврова и Рубио в Маниле завершилась спустя 35 минут
В ЕС озвучили, что таится за словами Каллас об угрозе со стороны РФ
Названа дата запуска полностью беспилотных грузовиков КамАЗ
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье
Общество

Салат «Влашский» давно забыли, а это был хит советских ресторанов: вкуснее надоевшего оливье

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом
Общество

Забыла о покупном хлебе — натираю кабачки в кефир: на стол подаю румяные пышки с чесночным ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.