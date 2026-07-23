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23 июля 2026 в 08:54

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 23 июля: инфографика

ПВО ВС РФ ПВО ВС РФ Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
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В ночь на 23 июля Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в канале Минобороны РФ в мессенджере МАКС. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 223 дрона противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 22 июля т. г. до 08:00 мск 23 июля т. г. дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 223 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваторией Азовского моря, — сообщило оборонное ведомство.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

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