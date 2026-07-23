Пьяный мужчина выстрелил с балкона в 15-летнего подростка В Электростали пьяный мужчина открыл огонь по подростку из пневматики

В подмосковной Электростали полицейские задержали 35-летнего местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения обстрелял из пневматического ружья 15-летнего подростка, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области. Инцидент произошел у дома на улице Чернышевского, где мальчик убирал двор.

По данным ведомства, мужчина с балкона своей квартиры на четвертом этаже произвел выстрел в несовершеннолетнего, причинив ему телесные повреждения. Стрелок доставлен в отдел полиции, оружие изъято. Ранее злоумышленник неоднократно привлекался к административной ответственности. Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия, по результатам которых будет принято процессуальное решение.

Ранее в Кировском районе Санкт-Петербурга задержали мужчину с травматическим пистолетом после стрельбы во дворе дома. Конфликт произошел у дома № 137/2 на проспекте Народного Ополчения. В результате стрельбы пострадали два человека, их доставили в больницу. Сотрудники полиции изъяли оружие у задержанного 46-летнего мужчины.