Четверо мужчин поплатились за стрельбу из пневматики в Петербурге Четырех мужчин задержали за конфликт со стрельбой из пневматики в Петербурге

Четверых жителей Санкт-Петербурга задержали за применение пневматического оружия и аэрозольных баллончиков во время уличной потасовки, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ в МАКСе. Инцидент произошел на Лиговском проспекте в Центральном районе, куда правоохранители выехали после сообщения о стрельбе. Медицинская помощь участникам конфликта не потребовалась.

Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что между четырьмя мужчинами в возрасте от 19 до 23 лет произошел конфликт. По предварительным данным, его участники использовали пневматические пистолеты и аэрозольные устройства, при этом двое мужчин произвели выстрелы в сторону одного из оппонентов, — заявили в МВД.

Ранее в Санкт-Петербурге сотрудники МВД России задержали мужчину, подозреваемого в стрельбе по рейсовым автобусам в Московском районе. Поводом для проверки стало обращение водителя общественного транспорта, сообщившего о разбитых стеклах двух автобусов на остановке на Витебском проспекте. Полицейские возбудили уголовное дело о вандализме.

До этого в центре Алагира в Северной Осетии рецидивист открыл стрельбу из пневматического пистолета по мужчине, который находился на улице вместе с женщиной и маленьким ребенком. После нескольких выстрелов между участниками конфликта завязалась драка.