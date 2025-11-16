Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 ноября 2025 в 11:41

Появились кадры, как рецидивист расстрелял семью из пневматики

В Алагире рецидивист открыл стрельбу из пистолета по людям

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В центре Алагира в Северной Осетии рецидивист открыл стрельбу из пневматического пистолета по мужчине, который находился на улице с женщиной и маленьким ребенком, сообщает Telegram-канал Mash Gor. Конфликт возник между двумя мужчинами 30 и 28 лет.

Вечером нападавший выскочил из автомобиля на улице Коста Хетагурова и приблизился к оппоненту, который в этот момент держал на руках ребенка рядом с женщиной. После нескольких выстрелов между ними завязалась драка.

Пострадавшего с полученными травмами доставили в медицинское учреждение, где ему оказали помощь и отпустили домой. Нападавшего, имеющего судимость, задержали правоохранители. У него изъяли пневматический пистолет.

Ранее сообщалось, что семья с двумя маленькими детьми в Томске подвергается постоянным нападкам со стороны группы агрессивных подростков на улице Калужской. Молодые люди регулярно нарушают общественный порядок: катаются на квадроциклах по дворовой территории и стреляют из пневматического оружия. Ситуация обострилась, когда один из подростков выстрелил из пневматики в автомобиль соседа.

Северная Осетия
регионы
нападения
пневматика
