Появились кадры, как рецидивист расстрелял семью из пневматики В Алагире рецидивист открыл стрельбу из пистолета по людям

В центре Алагира в Северной Осетии рецидивист открыл стрельбу из пневматического пистолета по мужчине, который находился на улице с женщиной и маленьким ребенком, сообщает Telegram-канал Mash Gor. Конфликт возник между двумя мужчинами 30 и 28 лет.

Вечером нападавший выскочил из автомобиля на улице Коста Хетагурова и приблизился к оппоненту, который в этот момент держал на руках ребенка рядом с женщиной. После нескольких выстрелов между ними завязалась драка.

Пострадавшего с полученными травмами доставили в медицинское учреждение, где ему оказали помощь и отпустили домой. Нападавшего, имеющего судимость, задержали правоохранители. У него изъяли пневматический пистолет.

