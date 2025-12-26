Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 18:05

Россиянин забил соседа до смерти куском арматуры

Жителя Владикавказа заподозрили в убийстве соседа арматурой

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Житель Владикавказа подозревается в убийстве соседа в ходе конфликта, произошедшего во время совместного распития спиртных напитков, сообщили в управлении Следственного комитета России по Северной Осетии — Алании. Предполагается, что мужчина забил знакомого до смерти фрагментом арматуры. Вскоре фигуранта удалось задержать, в отношении него возбудили уголовное дело.

Вечером 21 декабря 2025 года во время совместного распития спиртных напитков в одном из домовладений города Владикавказа между двумя соседями возник конфликт, переросший в драку, в ходе которой подозреваемый нанес знакомому множественные удары фрагментом арматуры, — говорится в сообщении.

Как признался сам подозреваемый, чтобы скрыть факт преступления, он погрузил тело убитого соседа на тачку, после чего вывез его на окраину города. Он оставил труп в овраге. Фигуранта уже заключили под стражу.

Ранее житель Большого Камня в Приморском крае избил двух девушек на парковке. На опубликованных кадрах видно, как мужчина пинает потерпевших ногами. При этом полиция пока не получала телефонограмм из медицинских учреждений по данному факту.

Северная Осетия
убийства
избиения
нападения
погибшие
тела
трупы
уголовные дела
полиция
СК РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Черт из табакерки»: рождественскую речь Зеленского сравнили с сатанизмом
На Украине верующие вступили в конфликт из-за Рождества
Европейская страна совершила крупнейший за 40 лет экспорт оружия
Свет как ресурс: почему естественное освещение важнее дизайнерского света
Девочка-подросток пережила выстрел в голову, но потеряла мать
Рецепт-находка для гурманов: кролик в красном вине с черносливом
Гладков рассказал о страшных последствиях удара ВСУ по Белгородчине
Экс-посол США стал героем пранка Вована и Лексуса
«Ложь и фальшивки»: в Крыму предупредили о начале информационной атаки
Мантуров назвал причину снижения потока посетителей крупных ТЦ в России
В Ноябрьске у самолета нашли неисправность шасси после приземления
Сильнейший за всю зиму снегопад обрушился на Москву
В Санкт-Петербурге задержали более 70 членов проукраинской секты
«Переобулся в воздухе»: генерал о словах Зеленского про готовность к выборам
Почему заказчики требуют прозрачности на всех этапах строительства
Зеленский сообщил новые детали выборов на Украине
«Скажи, что любишь»: 45-летнюю педофилку отправили в тюрьму — подробности
Экс-заместителя губернатора Ростовской области арестовали заочно
В Генконсульстве раскрыли, пострадали ли россияне при теракте в Израиле
Инвалид-колясочник насиловал падчерицу и продавал видео с пытками
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.