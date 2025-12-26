Россиянин забил соседа до смерти куском арматуры

Житель Владикавказа подозревается в убийстве соседа в ходе конфликта, произошедшего во время совместного распития спиртных напитков, сообщили в управлении Следственного комитета России по Северной Осетии — Алании. Предполагается, что мужчина забил знакомого до смерти фрагментом арматуры. Вскоре фигуранта удалось задержать, в отношении него возбудили уголовное дело.

Вечером 21 декабря 2025 года во время совместного распития спиртных напитков в одном из домовладений города Владикавказа между двумя соседями возник конфликт, переросший в драку, в ходе которой подозреваемый нанес знакомому множественные удары фрагментом арматуры, — говорится в сообщении.

Как признался сам подозреваемый, чтобы скрыть факт преступления, он погрузил тело убитого соседа на тачку, после чего вывез его на окраину города. Он оставил труп в овраге. Фигуранта уже заключили под стражу.

Ранее житель Большого Камня в Приморском крае избил двух девушек на парковке. На опубликованных кадрах видно, как мужчина пинает потерпевших ногами. При этом полиция пока не получала телефонограмм из медицинских учреждений по данному факту.