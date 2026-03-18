18 марта 2026 в 20:13

«За последние 40 лет»: Новак назвал особенность энергокризиса в мире

Конфликт на Ближнем Востоке и глобальная борьба за энергоресурсы привели к самому крупному энергетическому кризису в мире за последние 40 лет, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе выступления на Дне МИЭП МГИМО. По его словам, которые передает РИА Новости, последние вооруженные конфликты США были связаны со странами, важными с точки зрения энергоресурсов.

Сегодня, конечно, мы наблюдаем, наверное, на мой взгляд, самый крупный энергетический кризис за последние 40 лет, — констатировал вице-премьер.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что обострение ситуации вокруг Ирана создало прямую угрозу для глобальной энергетической стабильности. По ее словам, из-за уникальной концентрации ресурсов и ключевых торговых путей в этом регионе любые военные действия мгновенно бьют по кошелькам потребителей во всем мире.

Также бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что война США и Израиля против Ирана не принесет России «ничего хорошего», несмотря на рост цен на нефть и ослабление санкций. По его словам, страна также понесет потери в глобальном кризисе из-за шока нефтяных цен.

Александр Новак
США
