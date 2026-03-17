Дерипаска не увидел выгоды России от войны на Ближнем Востоке

Война США и Израиля против Ирана не принесет России выгоды, заявил бизнесмен Олег Дерипаска в своем Telegram-канале. По его словам, на эту ситуацию не повлияют рост цен на нефть, газ и удобрения, а также шанс ослабления антироссийских ограничений.

Мы тоже понесем серьезные потери в этом глобальном кризисе из-за шока нефтяных цен, — отметил он.

Также американские аналитики заявили, что война с Ираном, начатая по инициативе американского лидера Дональда Трампа, стала унижением вице-президента США Джей Ди Вэнса. В частности, политик во время предвыборной кампании обещал, что страна не вступит в конфликт с Тегераном.