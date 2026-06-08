WADA смягчило свою позицию по отношению к России WADA заявило о соответствии поправок к Закону о спорте России своему кодексу

WADA 1 июня официально подтвердило соответствие антидопинговых поправок к Закону о спорте РФ требованиям Всемирного антидопингового кодекса, сообщила ТАСС генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова. Она добавила, что организация готова выйти на финишную прямую к восстановлению статуса. Однако для этого сначала необходимо решить вопрос с федеральным законом.

1 июня было получено письмо от Всемирного антидопингового агентства, в котором то официально подтвердило соответствие предложенных на рассмотрение Госдуме антидопинговых поправок в Закон о спорте РФ Всемирному антидопинговому кодексу, — заявила собеседница агентства.

Глава РУСАДА назвала несправедливым условие, при котором ей как руководителю независимого агентства ставят в вину отсутствие поправок. Именно поэтому РУСАДА заявило о готовности рассмотреть дело в суде, но при этом выразило надежду, что поправки все же примут.

В настоящее время РУСАДА лишено статуса соответствия Всемирному антидопинговому кодексу. В сентябре 2022 года агентство прошло аудит WADA. По итогам проверки было сформулировано одно критическое замечание. Оно касалось необходимости внести антидопинговые поправки в федеральный закон «О физической культуре и спорте в РФ». В сентябре 2023 года WADA вновь заявило, что РУСАДА не соответствует требованиям для восстановления.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет не устанавливал конкретных сроков для завершения расследования Всемирным антидопинговым агентством в отношении российской антидопинговой системы. В МОК отмечали, что следует приложить все возможные усилия для объективной оценки сложившейся ситуации.