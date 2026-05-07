В МОК не стали называть сроки расследования WADA

Международный олимпийский комитет не назначал конкретных сроков, к которым Всемирное антидопинговое агентство (WADA) должно завершить расследование в отношении российской антидопинговой системы, рассказала ТАСС глава МОК Кирсти Ковентри. По ее словам, необходимо сделать все возможное для объективной оценки ситуации.

У нас нет какого-то графика. Мы обсуждали на исполкоме. Мы не знаем, сколько времени это займет. Нужно сделать все, чтобы убедиться, что спортсмены, которые вернутся, являются чистыми, — сказала Ковентри.

Ранее глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила, что не получала каких-либо обвинений от WADA относительно возможных махинаций с пробами на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Она подчеркнула, что ей скрывать нечего.

До этого WADA возбудило расследование в отношении Логиновой после публикации зарубежных СМИ о якобы причастности к сокрытию результатов допинг-тестов российских спортсменов на Олимпиаде-2014 в Сочи. Расследование поручено независимому отделу по расследованиям (RRP).