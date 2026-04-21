Глава РУСАДА ответила на сообщения об обвинениях со стороны WADA

Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила РИА Новости, что не получала каких-либо обвинений от Всемирного антидопингового агентства (WADA) относительно возможных махинаций с пробами на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Она подчеркнула, что ей скрывать нечего и она готова сотрудничать с расследованием.

Никакой новости в том, что WADA начало расследование, нет. Еще в конце прошлого года агентством был получен некий донос, и WADA было обязано начать и начало расследование. Мы сразу же обсудили это, я сказала, что готова сотрудничать, мне скрывать нечего. Я до сих пор не получила никакого обвинения, — сказала Логинова.

Глава РУСАДА добавила, что не имеет никакого отношения к пробам с Олимпийских игр и чувствует себя абсолютно спокойно. Она назвала соответствующую публикацию в западных СМИ фейком, состоящим из недостоверных фактов, и посоветовала редакторам некоторых российских изданий задуматься.

Ранее WADA возбудило расследование в отношении Логиновой после публикации зарубежных СМИ о якобы причастности к сокрытию результатов допинг-тестов российских спортсменов на Олимпиаде-2014 в Сочи. Расследование поручено независимому отделу по расследованиям (RRP), который с декабря 2025 года уже изучает еще одно серьезное обвинение в адрес Логиновой.