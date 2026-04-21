Глава РУСАДА ответила на сообщения об обвинениях со стороны WADA

Глава РУСАДА заявила об отсутствии обвинений от WADA в махинациях с пробами

Вероника Логинова Вероника Логинова Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова заявила РИА Новости, что не получала каких-либо обвинений от Всемирного антидопингового агентства (WADA) относительно возможных махинаций с пробами на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. Она подчеркнула, что ей скрывать нечего и она готова сотрудничать с расследованием.

Никакой новости в том, что WADA начало расследование, нет. Еще в конце прошлого года агентством был получен некий донос, и WADA было обязано начать и начало расследование. Мы сразу же обсудили это, я сказала, что готова сотрудничать, мне скрывать нечего. Я до сих пор не получила никакого обвинения, — сказала Логинова.

Глава РУСАДА добавила, что не имеет никакого отношения к пробам с Олимпийских игр и чувствует себя абсолютно спокойно. Она назвала соответствующую публикацию в западных СМИ фейком, состоящим из недостоверных фактов, и посоветовала редакторам некоторых российских изданий задуматься.

Ранее WADA возбудило расследование в отношении Логиновой после публикации зарубежных СМИ о якобы причастности к сокрытию результатов допинг-тестов российских спортсменов на Олимпиаде-2014 в Сочи. Расследование поручено независимому отделу по расследованиям (RRP), который с декабря 2025 года уже изучает еще одно серьезное обвинение в адрес Логиновой.

«Проще называть его Женей»: первый сын Плющенко впервые высказался от отце
«Ты мне не гарант»: Зеленский плюнул в лицо Трампу и решил воевать дальше
«Жизнь, как триллер»: Мизулина пожаловалась, что живет взаперти
Иран довел производителя презервативов до отчаянных мер
Американцы усомнились в когнитивных способностях Трампа
«Противоречивые сигналы»: Иран объяснил, чего ждет от США
В Минпромторге раскрыли суть законопроекта о скидках на маркетплейсах
Арестована виновница смертельного ДТП на Садовом
Собчак попросила Бастрыкина проверить слова Соловьева о Боне
Гипертоникам объяснили, при каких симптомах нужно срочно вызывать скорую
Опубликовано фото взорвавшейся в руках пермского школьника пачки денег
В российском регионе объявили ракетную опасность
«Вредные советы» Остера направят на проверку
Появились новые данные о смерти туристок в горах Бурятии
Молодой курганец обокрал дачный домик и попался спустя семь лет
ВСУ атаковали реабилитационный центр для хищников в Запорожской области
Четырем ветеранам биатлона предрекли скорое завершение карьеры
Пентагон принял сенсационное решение о закупках Patriot на фоне ожиданий ЕС
Красноярский строитель обманул государство на миллионы и поплатился
ЦАХАЛ признал, что военный разбил статую Христа в Ливане
Дальше
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
