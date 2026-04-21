WADA начало расследование против руководителя РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) возбудило расследование в отношении руководителя Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероники Логиновой, сообщает «РБК Спорт». Поводом стали публикации зарубежных СМИ о якобы причастности Логиновой к сокрытию результатов допинг-тестов российских спортсменов на Олимпиаде-2014 в Сочи.

WADA относится к этим обвинениям очень серьезно и уведомила об этом свой независимый отдел расследований (RRP), — говорится в статье.

Расследование поручено независимому отделу по расследованиям (RRP), который с декабря 2025 года уже изучает еще одно серьезное обвинение в адрес Логиновой. Руководство WADA не располагает деталями, так как отдел независим, но будет проинформировано о результатах.

Сама Логинова уже назвала обвинения «фантазиями». Она заявляла, что в 2014 году отвечала только за образовательную программу и не имела доступа к допинговой лаборатории.

Ранее сообщалось, что руководитель РУСАДА потребовала от The New York Times предоставить доказательства ее причастности к допинговым махинациям на Олимпиаде в Сочи. В противном случае она намерена обратиться в суд с иском о клевете к изданию и его владельцам.