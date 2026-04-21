WADA начало расследование против руководителя РУСАДА

21 апреля 2026 в 02:08

WADA возбудило расследование в отношении главы РУСАДА Логиновой из-за ОИ-2014

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) возбудило расследование в отношении руководителя Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероники Логиновой, сообщает «РБК Спорт». Поводом стали публикации зарубежных СМИ о якобы причастности Логиновой к сокрытию результатов допинг-тестов российских спортсменов на Олимпиаде-2014 в Сочи.

WADA относится к этим обвинениям очень серьезно и уведомила об этом свой независимый отдел расследований (RRP), — говорится в статье.

Расследование поручено независимому отделу по расследованиям (RRP), который с декабря 2025 года уже изучает еще одно серьезное обвинение в адрес Логиновой. Руководство WADA не располагает деталями, так как отдел независим, но будет проинформировано о результатах.

Сама Логинова уже назвала обвинения «фантазиями». Она заявляла, что в 2014 году отвечала только за образовательную программу и не имела доступа к допинговой лаборатории.

Ранее сообщалось, что руководитель РУСАДА потребовала от The New York Times предоставить доказательства ее причастности к допинговым махинациям на Олимпиаде в Сочи. В противном случае она намерена обратиться в суд с иском о клевете к изданию и его владельцам.

Дмитриев прокомментировал слухи о планах ЕС по закупкам газа
Посол раскрыл крайне недружественный шаг Франции по отношению к России
Словакия выступила с ультиматумом по новым антироссийским санкциям
Додон раскрыл, как усиление евроскептиков повлияет на Молдавию
Названы даты финальных слушаний по разводу Потанина
Ушел из жизни аргентинский оскароносный режиссер
«Не просто давался»: раскрыты сложности при освобождении Волчанских Хуторов
Стало известно, какое наказание понесут петербуржцы за секс на кладбище
В Госдуме раскрыли, стоит ли ожидать бунта в рядах ВСУ
В Чехии раскрыли, на каких условиях Украина получит €90 млрд
Моргенштерн попал на деньги, жуткое ДТП на Садовом кольце: что дальше
Кардиолог дала советы, как снизить давление без лекарств
«Проще называть его Женей»: первый сын Плющенко впервые высказался об отце
«Ты мне не гарант»: Зеленский плюнул в лицо Трампу и решил воевать дальше
«Жизнь как триллер»: Мизулина пожаловалась, что живет взаперти
Иран довел производителя презервативов до отчаянных мер
Американцы честно высказались об умственных способностях Трампа
«Противоречивые сигналы»: Иран объяснил, чего ждет от США
В Минпромторге раскрыли суть законопроекта о скидках на маркетплейсах
Арестована виновница смертельного ДТП на Садовом
Дальше
Самое популярное
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
Общество

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского
Общество

«Похоронит Украину»: Жириновский назвал точную дату ухода Зеленского

