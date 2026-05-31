ПМЭФ — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
31 мая 2026 в 10:29

Путин раскрыл, от кого зависит технологический суверенитет России

Путин: от работы химиков зависит технологический суверенитет России

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент РФ Владимир Путин в поздравлении работникам и ветеранам химической промышленности и науки отметил, что от их эффективной работы во многом зависят технологический суверенитет и обороноспособность России. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля в преддверии профессионального праздника — Дня химика.

Поздравляю вас с праздником — Днем химика. Химическая промышленность — одна из значимых, стратегических отраслей отечественной экономики, от эффективной работы которой во многом зависят технологический суверенитет и обороноспособность нашей страны, — говорится в телеграмме.

Глава государства подчеркнул, что благодаря профессионализму и традициям химики достойно решат поставленные задачи. Речь идет о развитии науки, производства и кадров, а также о широком внедрении экологичных инноваций.

Желаю работникам, ветеранам химической промышленности и научным сотрудникам успехов, доброго здоровья и всего наилучшего на благо России, — заключил Путин.

Ранее президент обратился с поздравлениями к сотрудникам и ветеранам пограничной службы ФСБ России в День пограничника, который отмечается 28 мая. Глава государства подчеркнул их вклад в обеспечение безопасности страны.

Власть
Россия
Владимир Путин
ученые
химики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Францию заинтересовали разведданные Норвегии о России и Арктике
Мирошник назвал ответственного за атаки на ЗАЭС
Силы ПВО РФ уничтожили и перехватили более 2200 БПЛА
Жителям Мордовии объявили беспилотную опасность
Трагедия на стройплощадке в Москве унесла жизни двух человек
На выборах президента Колумбии определились первые лидеры
В аэропортах запускают необычный эксперимент для пассажиров
Семьи с двумя и более детьми смогут оформить новую налоговую выплату
В Брянской области определился явный фаворит праймериз
Макрон принял команду ПСЖ в Елисейском дворце
Стало известно, кто выиграл чемпионат мира по хоккею
Москвичам объявили желтый уровень погодной опасности
Володин лидирует на праймериз ЕР в Саратовской области
Раскрыто число погибших от атак США якобы по катерам наркоторговцев
В Германии призвали Израиль и «Хезболлу» прекратить огонь
СК РФ возбудил уголовное дело после массового отравления в кафе Пятигорска
Волгоградский аэропорт закрылся
Глава Пятигорска раскрыл новые подробности после отравления в кафе
Иран восстановил доступ к большинству подземных ракетных объектов
В Минске увидели тревожный сигнал в планах Запада на 2030 год
Дальше
Самое популярное
Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб
Общество

Посадите в грунт в мае — в июне клумба в белых кружевных шапках. Многолетник цвета первого снега для изысканных клумб

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе
Общество

Перетираю пачку масла и пачку творога: пеку творожные розочки — нежное и простое печенье к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.