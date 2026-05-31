Путин раскрыл, от кого зависит технологический суверенитет России Путин: от работы химиков зависит технологический суверенитет России

Президент РФ Владимир Путин в поздравлении работникам и ветеранам химической промышленности и науки отметил, что от их эффективной работы во многом зависят технологический суверенитет и обороноспособность России. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля в преддверии профессионального праздника — Дня химика.

Поздравляю вас с праздником — Днем химика. Химическая промышленность — одна из значимых, стратегических отраслей отечественной экономики, от эффективной работы которой во многом зависят технологический суверенитет и обороноспособность нашей страны, — говорится в телеграмме.

Глава государства подчеркнул, что благодаря профессионализму и традициям химики достойно решат поставленные задачи. Речь идет о развитии науки, производства и кадров, а также о широком внедрении экологичных инноваций.

Желаю работникам, ветеранам химической промышленности и научным сотрудникам успехов, доброго здоровья и всего наилучшего на благо России, — заключил Путин.

Ранее президент обратился с поздравлениями к сотрудникам и ветеранам пограничной службы ФСБ России в День пограничника, который отмечается 28 мая. Глава государства подчеркнул их вклад в обеспечение безопасности страны.